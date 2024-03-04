عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما حكم الاستمناء أو الاحتلام في نهار رمضان؟ دار الإفتاء ترد

الاحتلام
الاحتلام

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الاستمناء أو الاحتلام في نهار رمضان؟

 

وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إن الصحيح الذي عليه جماهير العلماء أن الاستمناء باليد يبطل الصيام، وذهب ابن حزم من الظاهرية وأبو بكر بن الإسكاف وأبو القاسم من الحنفية إلى أنه لا يبطل الصوم، ولكن الصحيح هو قول الجمهور؛ لأن الإيلاج من غير إنزال مفطر، فالإنزال بشهوة أولى.

وأضافت، دار الإفتاء، أن الاحتلام في النوم أثناء الصوم لا يفسده، وكل ما على الإنسان إذا استيقظ أن يغتسل حتى يصلي، ولو أخَّر الاغتسال حتى أذَّن المغرب فصومه صحيح أيضًا، والمبادرة إلى الغسل أولى وأحوط.

وأشارت إلى أن الصوم إنما يبطل بارتكاب المفطرات عمدًا، والاحتلام ليس كذلك، بل إنه لا حيلة في ردِّه، والاغتسال في هذه الحالة وإن كان واجبًا إلا أنه ليس شرطًا لصحة الصوم، وإنما هو شرط لصحة الصلاة ونحوها من العبادات التي تستلزم التطهر من الجنابة.

دار الإفتاء الاستمناء الاحتلام رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يحصل على توقيع نجم الترجي لمدة 4 مواسم

بعد القرار الرئاسي الأخير.. غرامة كبيرة تنتظر محتكري السلع

على طريقة إمام عاشور.. كوبري جديد لضم موهبة الكرة المصرية للأهلي

يزن 62 طناً.. تفاصيل الكنز المعثور عليه أسفل المستشفى الجامعي

خربوا النادي.. مرتضى منصور يوجه رسالة إلى مجلس إدارة الزمالك

مخلص مش بيتفاوض.. شبانة يعلن عن صفقة جديدة في الأهلي

الإعدام شنقا لمرشد الجماعة ومحمود عزت و6 آخرين في أحداث المنصة

لحظة النطق بإعدام مرشد جماعة الإخوان ونائبه محمود عزت بقضية أحداث المنصة|فيديو

ترشيحاتنا

حزب الله يعلن مقتل 3 عناصر في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

الأونروا: إسرائيل تعذب موظفينا وتجبرهم على اعترافات كاذبة تخص علاقتهم بـ حماس

موعد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني بالجامعات لعام 2023-2024

خبير آثار يكشف مفاجأة حول تابوت بنها المكتشف حديثا| تفاصيل

انضباط السوق مع انخفاض الاستهلاك.. نهاية أزمة السجائر في هذا الموعد

عباس شومان: يجوز تأدية العمرة والحج عن الميت والمريض بشرط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى وفاة صلاح الدين الأيوبي.. تعرف على وصيته

هؤلاء ممنوعون من التمر هندي في رمضان

خبي وشك|ابنة محمد فؤاد تخطف التريند.. كيف ظهرت وماذا قالت عن والدها؟

"هيتجوزوا رسمي".. صور لـ جورجينا ورونالدو تثير الجدل على السوشيال

فيديو

كسور وتمزقات.. سمية الخشاب بين ضحايا رامز جلال 2024

انخفاض كبير في أسعار اللحوم

أمطار لمدة 3 أيام .. تحذير لتلك المحافظات

من الصباح حتى هذه الساعة .. التموين تعلن مواعيد صرف الخبز البلدي في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ