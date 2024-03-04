تراجع طفيف في الأسواق الأوروبية بانتظار قرارات المركزي

أغلقت الأسواق الأوروبية على انخفاض طفيف حيث يتطلع المستثمرون إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي والقرار القادم حول سعر الفائدة.

وبحسب وكالة أنباء سي ان بي سي عربية أنهى مؤشر Stoxx 600 الأوروبي يوم التداول، على انخفاض بنسبة 0.07%، مع تداول معظم القطاعات في المنطقة الحمراء. وانخفضت أسهم التعدين بنسبة 1.24% بينما ارتفعت أسهم التكنولوجيا بنسبة 0.8%.

تباينت المؤشرات الأوروبية مع ختام تعاملات جلسة الاثنين، حيث أغلق مؤشر DAX الألماني على تراجع بنحو 0.11%، فيما كسب مؤشر CAC الفرنسي يُغلق على مكاسب بنحو 0.28%، وانخفض مؤشر FTSE البريطاني بنحو 0.55%.

انخفض سهم شركة الأدوية الإسبانية جريفولس بنسبة 7.9% في الصفقات المبكرة، بعد أن خسر السهم 35% يوم الخميس الماضي على خلفية النتائج المالية الضعيفة.

تم إيقاف تداول السهم الأسبوع الماضي بعد أن أعلنت الشركة عن انخفاض بنسبة 72% في أرباح عام 2023 حيث واصلت الرد على تقرير يناير الصادر عن صندوق التحوط ، والذي أثار التساؤلات حول نسبة المحاسبة والديون في Grifols.

ارتفع سهم شركة دليفيري هيرو الألمانية بنسبة 5.7% بعد الإعلان عن صفقة تمويل جديدة تتضمن شروطاً أفضل على خطوط الائتمان القائمة.

في المقابل، انخفضت الأسهم الأميركية أيضاً في التعاملات الصباحية بعد أن سجلت المؤشرات القياسية مستويات قياسية جديدة.

وخلال الأسبوع الماضي، أنهت الأسواق الإقليمية أسبوع التداول على ارتفاع بعد أن قام المستثمرون بتقييم بيانات التضخم الجديدة من منطقة اليورو.

وكان انخفض مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي إلى 2.6% في فبراير، من 2.8% في يناير، فيما توقع اقتصاديون استطلعت آراءهم رويترز قراءة رئيسية تبلغ 2.5%.