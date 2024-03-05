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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يتعمد استهداف المنظومة الصحية في غزة

صدى البلد

علق رائد النمس مدير الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، على تطورات الأوضاع في  قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي.

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وقال رائد النمس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" قوات الاحتلال مستمرة في استهداف المنظومة الصحية".

 وأضاف رائد النمس :" الاحتلال يتعمد استهداف المستشفيات والأطقم الطبية وسيارات الإسعاف ".

وتابع رائد النمس :" أعداد كبيرة من الطواقم الطبية استشهدت واعتقلت، والاحتلال يرغب في حرمان المواطنين في غزة من تلقي الخدمة الطبية ".

وأكمل رائد النمس: "هناك 30 مستشفى خرجت عن الخدمة في قطاع غزة بسبب ممارسات الاحتلال".

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