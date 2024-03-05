الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يتعمد استهداف المنظومة الصحية في غزة

علق رائد النمس مدير الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي.

وقال رائد النمس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" قوات الاحتلال مستمرة في استهداف المنظومة الصحية".

وأضاف رائد النمس :" الاحتلال يتعمد استهداف المستشفيات والأطقم الطبية وسيارات الإسعاف ".

وتابع رائد النمس :" أعداد كبيرة من الطواقم الطبية استشهدت واعتقلت، والاحتلال يرغب في حرمان المواطنين في غزة من تلقي الخدمة الطبية ".

وأكمل رائد النمس: "هناك 30 مستشفى خرجت عن الخدمة في قطاع غزة بسبب ممارسات الاحتلال".