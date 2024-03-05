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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أخبار البلد

"الصحفيين" تعلن رسميا نتيجة انتخابات رابطة النقاد الرياضيين

صدى البلد

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رابطة النقاد والمحررين الرياضيون برئاسة الناقد الرياضى شوقى حامد، وضمت  فى عضويتها الناقد الرياضى الدكتور طارق الأدور، والناقد الرياضى خالد عبد المنعم، وعضو مجلس النقابة رئيس لجنة المتابعة حسين الزناتى، وعضو مجلس النقابة المشرف على الشُعب والروابط محمود كامل نتيجة الانتخابات التى اجريت يوم الاثنين 4 مارس 2024 ،عن فوز الزميل حسن خلف الله "الأهرام " بمنصب رئيس الرابطة ،و فى منصب نائب رئيس الرابطة أحمد اسماعيل "أخبار اليوم"  ، وفى منصب أمين الصندوق الزميل إيهاب شعبان "الجمهورية " وفاز فى منصب أعضاء المكتب التنفيذى الزملاء  هشام أبو حديد "المصري اليوم " وهاني عبد الصبور "المصريون " ومحمد صلاح "حر" ومحمود المخبري "الأخبار" وعبد الحميد فراج "الفجر" ومحمد عبد الرحمن غبن "الدستور " .


 يذكر أنه فُتح الترشح على منصب الرئيس، ونائب الرئيس، وأمين الصندوق، وستة أعضاء، حيث ترشح على منصب الرئيس الزميلان: حسن خلف الله "الأهرام"، ومحمد يحيى يوسف "الأخبار" ، وعلى منصب نائب الرئيس الزملاء: إبراهيم مدكور "أخبار اليوم"، وأحمد إسماعيل "أخبار اليوم"، وعمر الأيوبى "اليوم السابع"، وعلى منصب أمين الصندوق، الزملاء: أحمد الأحمر "الجمهورية"، وإيهاب الجنيدى "المصرى اليوم"، وإيهاب شعبان "الجمهورية".

والمرشحون على منصب عضوية المكتب التنفيذى للرابطة الزملاء: أحمد الهوارى "الفجر "، وأحمد الجيوشى "السوق العربية"، وأحمد محمدى "العربى"، وخالد عامر "الشروق"، وريهام بكير "الشارع"، وعادل عبد الصبور "العمال"، وعبد الحميد فراج "الفجر "، وعبير عبد الواحد "صوت الأمة"، ومحمد إبراهيم "الجمهورية"، ومحمد صلاح "حر"، ومحمد عبد الرحمن غبن "الدستور "، ومحمود المخبزى "الأخبار"، ومحمود عبد السميع "الأهرام"، ومصطفى عبده "الديار"، وهانى عبد الصبور "المصريون"، وهشام ابو حديد "المصرى اليوم"، ووليد ماهر "اليوم السابع".

وتتشكل اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة الناقد الرياضى شوقى حامد، وتضم فى عضويتها الناقد الرياضى الدكتور طارق الأدور، والناقد الرياضى خالد عبد المنعم، وعضو مجلس النقابة رئيس لجنة المتابعة حسين الزناتى، وعضو مجلس النقابة.

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