الأونروا: إسرائيل تعذب موظفينا وتجبرهم على اعترافات كاذبة تخص علاقتهم بـ حماس

اتهمت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الاثنين، الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز وتعذيب بعض موظفيها، وإجبارهم على الإدلاء باعترافات كاذبة حول علاقات الوكالة مع حماس.

وقالت جولييت توما، المتحدثة باسم وكالة الأونروا في بيان، إن الاعترافات الكاذبة المنتزعة "تحت التعذيب" تم استخدامها لزيادة نشر المعلومات الخاطئة حول الوكالة كجزء من محاولات تفكيك الأونروا"، وهي اعترافات بالتهم الموجهة ضد الموظفين الـ12 المتهمين بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر.

ووفقا لشبكة CNN، فإن اتهامات الأونروا ضد إسرائيل هي جزء من تقرير لم يُنشر بعد أعدته الأونروا، ويزعم أن إسرائيل ترتكب انتهاكات جسدية ونفسية واسعة النطاق بحق الفلسطينيين المحتجزين في غزة خلال الحرب، بما في ذلك 21 من موظفي الأونروا، حيث قال بعضهم إنهم تعرضوا للضرب والضرب والتهديد.

ويستند التقرير الذي لم يُنشر، والذي حصلت CNN على نسخة منه، إلى حد كبير على شهادة معتقلين من غزة المحتجزين في السجون الإسرائيلية وفي المواقع العسكرية وتم إطلاق سراحهم مرة أخرى إلى غزة عند معبر كرم أبو سالم بين منتصف ديسمبر ومنتصف فبراير.

وفي وقت سابق، اتهمت إسرائيل ما لا يقل عن 12 موظفًا من وكالة الأونروا بالتورط في هجمات 7 أكتوبر، وزعمت أن حوالي 12٪ من موظفي الأونروا البالغ عددهم 13000 موظف هم أعضاء في حماس أو غيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن بعض المعلومات المتعلقة بالموظفين الـ 12 المشاركين في 7 أكتوبر تم الحصول عليها من خلال بيانات الهاتف الخليوي ومصادر أخرى.

وتقول الأونروا إنها طردت 10 من موظفيها الـ 12 المتهمين وأن الاثنين الآخرين ماتا.