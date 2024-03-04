وزير الخارجية الإسرائيلي يهاجم "الأونروا" بشدة بسبب تحقيق المعتقلين الفلسطينيين

هاجم وزير الخارجية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بسبب التحقيق الذي أجرته وأشارت فيه إلى أن إسرائيل أساءت معاملة مئات من سكان غزة الذين أسرتهم خلال الحرب على قطاع غزة.

وقال كاتس: لا حدود لوقحة هذه المنظمة التي شارك العشرات من موظفيها بشكل فعال في مجزرة 7 أكتوبر".

وزعم: الآلاف منهم أعضاء في حركة حماس واستخدمت منشآتها من قبل حماس".

وأعدت الوكالة الأميية تحقيقا أثبتت فيه وجود انتهاكات بحق المعتقلين الفلسطينيين المحتجزين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وأكد تحقيق الأونروا أن المعتقلين احتجزوا في 3 مواقع عسكرية داخل إسرائيل دون توجيه تهم إليهم، موضحة أن المعتقلين قالوا إنهم تعرضوا للضرب والتجريد من ملابسهم وانتهاكات أخرى، بالإضافة إلى الاعتداء الجنسي وحرمانهم من العلاج لأكثر من شهر في سجون إسرائيل.

وأشار تحقيق الأونروا إلى أن إسرائيل اعتقلت آلاف الفلسطينيين من غزة ونحو 3 آلاف منهم ما زالوا في السجون.