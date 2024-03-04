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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشارة سابقة لأوباما: نسبة التصويت في الانتخابات التمهيدية بأمريكا رسالة قوية لبايدن.. فيديو

بايدن
بايدن

أكدت لوري واتكينز، مستشارة سابقة لأوباما، أن نسبة التصويت في الانتخابات التمهيدية بأمريكا أرسلت رسالة قوية للرئيس الأمريكي جو بايدن، موضحة أن أكثر من 100 ألف مصوت خلال الانتخابات التمهيدية غير راضين عن بايدن وتعامله ودعمه لإسرائيل ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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خبير علاقات دولية: تذمر لدى الناخب الأمريكي بسبب إدارة بايدن للقضايا الدولية

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مبعوث بايدن: وقف إطلاق النار في غزة لن ينطبق بالضرورة على لبنان


الشعب الأمريكي غير راضٍ عن بايدن

أوضحت «واتكينز»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية إيمان الحويزي، المُذاع عبر شاشة «مطروح للنقاش»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن المصوتين يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار ويشعرون أن هذا الرئيس لا يستمع اليهم ويتورط بدعم إسرائيل، مؤكدة أن هناك حالة من عدم الرضا من قبل الشعب الأمريكي تجاه سياسيات بايدن، منوههة بأن  هذا سيؤثر سلبًا على بايدن.

أشارت إلى أن بعض المصوتين في واشنطن يقولونه أنهم سيصوتون لترامب وهذا شئ صادم، ويجب على حملة بايدن أن تدرك تلك المشكلات وتعمل على حلها.
 

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