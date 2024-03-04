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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مبعوث بايدن: وقف إطلاق النار في غزة لن ينطبق بالضرورة على لبنان

آموس هوكشتاين
آموس هوكشتاين

قال آموس هوكشتاين، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي جو بايدن، خلال زيارته إلى لبنان، إن وقف إطلاق النار في غزة لن ينطبق بالضرورة على لبنان.

وأشار هوكشتاين  إلى أن الغرض من زيارته  لبيروت هو "إيجاد حل دبلوماسي لإنهاء التوترات المتصاعدة بين حزب الله وإسرائيل على حدود لبنان الجنوبية".

التصعيد في حرب غزة

وأكد المبعوث الخاص للرئيس الأميركي أن التصعيد ليس في مصلحة أي طرف ولا يوجد شيء اسمه حرب محدودة".

وأعلن حزب الله في لبنان، اليوم الاثنين، شن عدد من الهجمات على مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وقال حزب الله عبر قناته على تليجرام، إنه أثناء محاولة ‏قوة إسرائيلية معادية بالتسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية في منطقة وادي قطمون مقابل رميش، ‌‌‎قام ت عناصر الحزب الله ‏باستهدافها بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة.

وأضاف حزب الله، أنه تم التصدي لتوغل قوة إسرائيلية أخري من لواء جولاني من جهة خربة زرعيت ‏مقابل بلدة راميا اللبنانية، حيث قامت عناصر الحزب بتفجير عبوة ناسفة كبيرة بالقوة المتسللة ثم استهدفوها بعددٍ من قذائف ‏المدفعية وحققوا فيها إصابات مباشرة.

كما أعلن حزب الله استهداف ‏ثكنة ‏زرعيت الإسرائيلية ومحيطها بأسلحة المدفعية.

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