عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جامعة قناة السويس تستضيف غدا الثلاثاء ماراثون مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا"

صدى البلد

أعلن رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور استضافة الجامعة لعدد 200 طالب وطالبة من جامعات العريش، والسويس، وبورسعيد، وقناة السويس ضمن المرحلة الثانية من مسابقة صحتنا من صحة كوكبنا حيث يقام غدا الثلاثاء ماراثون جري تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

أكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد عبد النعيم مساء اليوم - في بيان صحفي - أنه يعقب الماراثون عقد ندوة تثقيفية تنظمها وزارة البيئة يليها حفل توزيع الجوائز على المراكز الفائزة في المسابقة والتي تضمنت الماراثون الرياضيِ وفيديو توعوي ومسابقة البحوث في مجالات التنمية المستدامة والتغيرات المناخية والمحميات الطبيعية ومسابقة مشروع في مجال ريادة الاعمال.

ومن المقرر أن يتم خلال الماراثون توزيع 20 دراجة هوائية على طلاب الجامعات الفائزين حيث يهدف الماراثون لنشر ثقافة استخدام وسائل النقل المستدام للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات.

وفي سياق متصل استقبل رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور مساء اليوم الدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما ورئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصير.

وخلال اللقاء أكد الدكتور ناصر مندور على حرص الجامعة على تنمية مواهب طلابها، لافتاً إلى أن الكورال والموسيقى والمسرح والتمثيل يحظى باهتمام طلابي كبير .. مشيرا إلى أن الجامعة تسعى إلى إقامة ورش فنية في التمثيل والغناء والعزف وغيرها من المجالات، مؤكداً على أن مهرجان المسرح هذا العام كان طلابي خالص، فقد عرض الطلاب مواهبهم المتنوعة في الديكور وتصميم الملابس والسيناريو والكتابة والإخراج والتمثيل .

مضيفا أن الجامعة استعانت هذا العام بالمخرج المتميز أحمد طه، مما أدى إلى صقل مواهب الطلاب ووصولهم إلى المستوى الاحترافي.

ورحب الدكتور ناصر مندور بأن يكون للجامعة دور في الدورة القادمة من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية.

من جانبه، أكد الدكتور حسين بكر أن مهرجان الإسماعيلية واحدا من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث انطلقت أولى دوراته عام 1991.

وأشاد بالنماذج المشرفة التي رآها من طلاب جامعة قناة السويس أثناء المهرجان ومعربا عن تقديره التام لدور الجامعة في رعاية الطلاب الموهوبين .

ومقدما استعداده التام لإقامة ورش عمل في التمثيل والسيناريو والإخراج لطلاب الجامعة المهتمين بالفنون السنيمائية .. موضحا أن المهرجان هذا العام شهد الاحتفال بعدد من المئويات منها مئوية رائد السينما التسجيلية المخرج عبد القادر التلمساني من خلال عرض 3 أفلام من افلامه، مبديا رغبته في أن تتيح الجامعة مسارحها لعرض الأفلام التسجيلية خلال الدورة القادمة للمهرجان.

ورحب الدكتور ناصر مندور بالفكرة .. مؤكدا أن الجامعة تدعم الثقافة وتسعى إلى تنمية واستثمار الأفكار الجيدة خاصة التي تعمل خارج الصندوق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل بمعاقبة المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

الأهلي يحصل على توقيع نجم الترجي لمدة 4 مواسم

بعد القرار الرئاسي الأخير.. غرامة كبيرة تنتظر محتكري السلع

على طريقة إمام عاشور.. كوبري جديد لضم موهبة الكرة المصرية للأهلي

خربوا النادي.. مرتضى منصور يوجه رسالة إلى مجلس إدارة الزمالك

مفاجآت اقتصادية كبرى قريبا.. وهذا موقف التعويم وطرح البنوك شهادات بفائدة 30%

مخلص مش بيتفاوض.. شبانة يعلن عن صفقة جديدة في الأهلي

الإعدام شنقا لمرشد الجماعة ومحمود عزت و6 آخرين في أحداث المنصة

ترشيحاتنا

أحمد موسى يشيد بموقع صدى البلد في تغطية قضية أحداث المنصة

أبل تواجه غرامة تاريخية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 2 مليار دولار

تفاصيل تطوير أرض الحزب الوطني| برج فندقي وتجاري من 75 دوراً بـ 5 مليارات دولار

كيفية استخراج فيش جنائي موجه للحج

للدرجات الثلاثة.. تعرف على أحكام الصيام لمريض السكر في رمضان

أرخص 5 سيارات "زيرو" في مصر .. الأسعار الرسمية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى وفاة صلاح الدين الأيوبي.. تعرف على وصيته

هؤلاء ممنوعون من التمر هندي في رمضان

خبي وشك|ابنة محمد فؤاد تخطف التريند.. كيف ظهرت وماذا قالت عن والدها؟

"هيتجوزوا رسمي".. صور لـ جورجينا ورونالدو تثير الجدل على السوشيال

فيديو

كسور وتمزقات.. سمية الخشاب بين ضحايا رامز جلال 2024

انخفاض كبير في أسعار اللحوم

أمطار لمدة 3 أيام .. تحذير لتلك المحافظات

من الصباح حتى هذه الساعة .. التموين تعلن مواعيد صرف الخبز البلدي في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ