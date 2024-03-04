جامعة قناة السويس تستضيف غدا الثلاثاء ماراثون مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا"

أعلن رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور استضافة الجامعة لعدد 200 طالب وطالبة من جامعات العريش، والسويس، وبورسعيد، وقناة السويس ضمن المرحلة الثانية من مسابقة صحتنا من صحة كوكبنا حيث يقام غدا الثلاثاء ماراثون جري تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

أكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد عبد النعيم مساء اليوم - في بيان صحفي - أنه يعقب الماراثون عقد ندوة تثقيفية تنظمها وزارة البيئة يليها حفل توزيع الجوائز على المراكز الفائزة في المسابقة والتي تضمنت الماراثون الرياضيِ وفيديو توعوي ومسابقة البحوث في مجالات التنمية المستدامة والتغيرات المناخية والمحميات الطبيعية ومسابقة مشروع في مجال ريادة الاعمال.

ومن المقرر أن يتم خلال الماراثون توزيع 20 دراجة هوائية على طلاب الجامعات الفائزين حيث يهدف الماراثون لنشر ثقافة استخدام وسائل النقل المستدام للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات.

وفي سياق متصل استقبل رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور مساء اليوم الدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما ورئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصير.

وخلال اللقاء أكد الدكتور ناصر مندور على حرص الجامعة على تنمية مواهب طلابها، لافتاً إلى أن الكورال والموسيقى والمسرح والتمثيل يحظى باهتمام طلابي كبير .. مشيرا إلى أن الجامعة تسعى إلى إقامة ورش فنية في التمثيل والغناء والعزف وغيرها من المجالات، مؤكداً على أن مهرجان المسرح هذا العام كان طلابي خالص، فقد عرض الطلاب مواهبهم المتنوعة في الديكور وتصميم الملابس والسيناريو والكتابة والإخراج والتمثيل .

مضيفا أن الجامعة استعانت هذا العام بالمخرج المتميز أحمد طه، مما أدى إلى صقل مواهب الطلاب ووصولهم إلى المستوى الاحترافي.

ورحب الدكتور ناصر مندور بأن يكون للجامعة دور في الدورة القادمة من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية.

من جانبه، أكد الدكتور حسين بكر أن مهرجان الإسماعيلية واحدا من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث انطلقت أولى دوراته عام 1991.

وأشاد بالنماذج المشرفة التي رآها من طلاب جامعة قناة السويس أثناء المهرجان ومعربا عن تقديره التام لدور الجامعة في رعاية الطلاب الموهوبين .

ومقدما استعداده التام لإقامة ورش عمل في التمثيل والسيناريو والإخراج لطلاب الجامعة المهتمين بالفنون السنيمائية .. موضحا أن المهرجان هذا العام شهد الاحتفال بعدد من المئويات منها مئوية رائد السينما التسجيلية المخرج عبد القادر التلمساني من خلال عرض 3 أفلام من افلامه، مبديا رغبته في أن تتيح الجامعة مسارحها لعرض الأفلام التسجيلية خلال الدورة القادمة للمهرجان.

ورحب الدكتور ناصر مندور بالفكرة .. مؤكدا أن الجامعة تدعم الثقافة وتسعى إلى تنمية واستثمار الأفكار الجيدة خاصة التي تعمل خارج الصندوق.