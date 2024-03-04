متحدث الحكومة: بشرى بشأن انخفاض الأسعار الفترة القادمة

قال محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه يوجد مجموعة من الانعكاسات الإيجابية الفترة القادمة، في ضوء توافر موارد النقد الاجنبي، حيث تسعى الدولة المصرية للإفراج عن السلع، موضحا أن توفير موارد النقد الأجنبي يساعد على تجاوز التحديات.



وتابع الحمصاني خلال مداخلة ببرنامج فى المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالى المذاع على قناة سي بي سي، أن الدولة تسعى لجذب الاستثمار الاجنبي المباشر ، لرفع معدلات النمو، وخفض التضخم، إلى أقل من 10% العام المقبل.



ونوه أنه بناء على توجيهات الرئيس السيسي ، أن الحكومة عقدت على اجتماع اليوم لمتابعة الافراج عن السلع الهامة للمواطنين من الجمارك، وخلال الفترة القادمة، سيتم منح أولوية للافراج عن السلع الغذائية والادوية ومستمولنات الانتاج.



وواصل: ان الفترة الماضية حصرنا ما يوجد في الجمارك، ولوحظ ان حجم السلع الاساسية الموجودة في الجمارك تبلغ 2 مليار دولار، وهذا الحصر النهائي حتى هذه اللحظة، مشيرا إلى ان السلع التي ترد للجمارك تتغير من وقت لآخر.



أكمل:" اللحظة الحالية السلع التي تتواجد في الجمارك مقدرة بحوالي 2 مليار دولار، والفترة القادمة ستشهد مزيد من الإفراج عن تلك السلع، وهذا سينعكس على الأسعار الفترة القادمة ومدى وفرة السلع بالأسواق بعد زيادة المعروض.

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