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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

استشاري علاج نفسي: العنف الأسري والعائلي ارتفع بسبب الضغوط الاقتصادية

الدكتورة رضوى فرغلي
الدكتورة رضوى فرغلي

أكدت الدكتورة رضوى فرغلي، محللة نفسية واستشارية علاج نفسي، أن المجتمع يصل لإضطراب نفسي في حالة ضغط أكبر من المجتمع وانعكاسات على مستوى مجموع وتأثيرها يمتد بداية من الأسرة أو عائلات ومن ثم مجتمع أكبر وتظهر وكأنها ظاهرة.

شددت "فرغلي"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن الاضطراب النفسي لأفراد الأسرة ينتج عنه عنف داخلي للفرد ينعكس على العنف الخارجي، مؤكدة أن العنف الأسري والعائيلي شهد زيادة كبيرة بسبب الضغوطات النفسية، منوهة بأنه من الممكن الضغوطات والاضطرابات المجتمعية أن تبدأ من ضغط نفسي على فرد.

أوضحت أن هناك مقولة بأن القلق أبو الأمراض، سواء من القلق من المستقبل أو عدم توفير موارد للحفاظ على اتزان الأسرة الاجتماعي له تأثير ويسبب اهتزاز نفسي داخل الأسرة، ووجود مرونة النفسية والمناعة تحفظ من الإنهيارات على مستوى العنف.

تابعت: "الإحساس بالأمان والثقة في حالة فقدهم نأخذ وقتًا طويلًا لترميمهم".

علاج نفسي الضغوطات النفسية الاضطرابات المجتمعية اتزان الأسرة الاجتماعي وجود مرونة النفسية

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