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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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استشارية علاج نفسي: لا يجب تعريض الأطفال لمشاهد التدمير في غزة

غزة
غزة

أكدت الدكتورة رضوى فرغلي استشارية العلاج النفسي، أن من لهم استعداد للتعاطف الزائد يحدث لهم أعراض جسمانية ونفسية من مشاهد غزة، مشددة على ضرورة الابتعاد عن مشاهد العنف والقتل في غزة، موضحة أن التعاطف شئ إنساني راقي ومساعدة نفسية لمن يمروا بأزمات ولكن لا يحب أن يمنعنا عن ممارسة حياتنا.

وحذرت "فرغلي"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، من تعريض الأطفال من عمر عام وحتى 6 سنوات لمشاهد القتل والعنف والتدمير التي تبث حول أحداث غزة، قائلة: لا يجب ان يتعرضوا لهذه المشاهد من قتل وتدمير في قطاع غزة، والدعم شئ مختلف.

وأشارت إلى أن التأثر بمشاهد العنف هو شئ وأمر طبيعي، مؤكدة أن التعرض الكبير والتورط التعاطفي والإنفعالي مع حرب غزة غير مطلوب، موضحة أن من لهم حساسية ولهم قابلية للإكتئاب ومن لهم تاريخ مرضي في العائلة هم من يتورطوا انفعاليًا بشكل كبير.

وأوضحت أنه لابد من تعليم الأطفال التعاطف الصحيًا مع الأحداث في غزة، مؤكدة أن هناك نوعين من التعاطفي وهو اللامبالة تمامًا والتعاطف الزائد عن اللازم، مشددة على أننا نحتاج تعلم كيفية التعاطف مع مشاهد العنف حتى لا نتحول إلى أشخاص عدوانيين.

إبراهيم عيسى الإعلامي إبراهيم عيسى برنامج حديث القاهرة شاشة القاهرة والناس القاهرة والناس

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