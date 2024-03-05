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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة توقّع اتفاقيات متعددة مع أوزبكستان

المؤسسة الدولية
المؤسسة الدولية لتمويل التجارة الإسلامية

وقّعت المؤسسة الدولية لتمويل التجارة الإسلامية - عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية -، عددًا من الاتفاقيات مع أوزبكستان بقيمة 715 مليون دولار أمريكي، على هامش اجتماع مجموعة التنسيق العربية، المنعقد خلال الفترة من 4 إلى 5 مارس 2024 في طشقند بأوزبكستان.


وبحسب وكالة انباء السعودية الرسمية، كانت الاتفاقية الأولى إطارية للتعاون للفترة 2024 - 2026 بقيمة 600 مليون دولار أمريكي، ووقع الاتفاقية كل من وزير الاستثمار والصناعة والتجارة عزيز كودراتوف، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المهندس هاني سالم سنبل.


وتركز الاتفاقية على تمويل التجارة، وتمويل الزراعة، والأمن الغذائي للقطاع العام، ودعم المؤسسات المملوكة للدولة، وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الأدوية والأغذية والزراعة.


أما الاتفاقية الثانية فهي تمويل مرابحة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وقعها النائب الأول لوزير الاقتصاد والمالية إيلخوم نوركولوف، والمهندس هاني سالم سنبل، للمساهمة في شراء السلع الزراعية الإستراتيجية، لضمان إمدادات مستقرة من القمح على مدار العام والحفاظ على استقرار أسعار القمح ودعم المزارعين المحليين.


ووقّعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة اتفاقية خط تمويل تجاري بقيمة تصل إلى 15 مليون دولار أمريكي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص في أوزبكستان وسيركز هذا التمويل على قطاعات التصنيع والمنسوجات وتمويل المشاريع الخضراء.


وقال هاني سنبل : " إن الاتفاقيات الموقعة اليوم تعزز تعاوننا مع أوزبكستان وهي شهادة على التزامنا بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أوزبكستان ومنطقة آسيا الوسطى بشكل عام".


وأضاف " يسعدنا أن نغطي القطاعات الرئيسية في الأمن الغذائي والقطاع الخاص التي تتماشى مع تركيزنا على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف 2 (القضاء على الجوع) والهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة (العمل اللائق والنمو الاقتصادي).


يشار إلى أن المؤسسة الدولية الإسلامية تدعم بشكل فعال الحكومة والبنوك المحلية في أوزبكستان منذ عام 2018، حيث بلغ إجمالي التمويل المعتمد للبلاد 773 مليون دولار أمريكي.

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