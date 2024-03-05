عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دعوى قضائية ضد إيلون ماسك لدفع 128 مليون دولار عن فصل موظفي تويتر

صدى البلد

يواجه رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك دعوى قضائية من قبل مجموعة من المسؤولين السابقين في شركة تويتر.

وفقًا لموقع RT الإخباري. ويزعم المدعون أن ماسك مدين لهم بمبلغ إجمالي يبلغ 128 مليون دولار كتعويضات نهاية الخدمة.

تم رفع الدعوى في المحكمة الفيدرالية بمدينة سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية نيابة عن الرئيس التنفيذي السابق باراج أجراوال وثلاثة من كبار المسؤولين الآخرين.

 ويزعم المدعون أن ماسك رفض الامتثال لالتزاماته التعاقدية تجاه الموظفين الذين تمت إقالتهم بعد شرائه لشركة تويتر بقيمة 44 مليار دولار في أكتوبر 2022، حيث قام فيما بعد بتغيير اسم المنصة إلى "إكس".

ويقول محامو المسؤولين السابقين في الدعوى: "إن هذا هو أسلوب ماسك، للحفاظ على الأموال التي يدين بها للآخرين وإجبارهم على مقاضاته. حتى في هزيمته، يمكن لماسك أن يفرض التأخير والإزعاج والتكاليف على الآخرين الذين ليس لديهم القدرة على تحملها".

من جانبه، زعم ماسك في رسائل إنهاء الخدمة أنه تمت إقالة المسؤولين بسبب الإهمال الجسيم والسلوك الخاطئ، وبالتالي فإنه لن يكون ملزمًا بدفع تعويضات نهاية الخدمة لهم وفقًا للدعوى. 

ولم يقدم المالك الجديد لتويتر أي ادلة محددة لدعم هذه الادعاءات، وقد أطال الموظفون مدة الاستئناف لمدة عام في محاولة لتقديم حقائق تدعم استنتاجه المسبق، ولكن دون جدوى وفقًا لما زعمه المدعون.

 وأضافت الدعوى أن ماسك تعهد بالانتقام من المسؤولين في تويتر بعدما عرقلوا محاولته للانسحاب من صفقة الاستحواذ.

ويواجه إيلون ماسك، الذي يُقدر ثروته بأكثر من 200 مليار دولار وفقًا لمجلة فوربس عن المسؤولين السابقين، دعاوى قانونية تتعلق بمطالبات التعويض بقيمة 500 مليون دولار من قبل مدراء ومهندسين سابقين في تويتر.

بالإضافة إلى عدة قضايا تتهمه بعدم السداد للمالكين والموردين. وتقول محامي المسؤولين المفصولين إن "ماسك لا يدفع فواتيره، ويعتقد أن القواعد لا تنطبق عليه، ويستخدم ثروته وقوته للتعامل بقسوة مع أي شخص يختلف معه".

الولايات المتحدة الامريكية إيلون ماسك تعويضات تكاليف دعوى قضائية دفع تعويضات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل خدمات الاتصال والإنترنت لشبكة فودافون مصر

عطل يضرب شبكة فودافون في مصر.. اعرف طريقة الإصلاح حصريا من هنا

الفراخ البيضاء انخفضت.. هبوط جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

فحص ملابس فتاة الشروق يكشف تفاصيل جديدة .. مفاجأة

500 ألف جنيه من تجار الذهب .. مفاجأة قوية بشأن التلاعب في الدمغات

تاريخ مصر العظيم| اكتشاف كنز أثري ضخم خلال أعمال الحفر لإنشاء مستشفى.. تفاصيل

الأهلي والزمالك.. عمرو أديب يعلن مفاجأة سارة للجماهير المصرية

مرتضى منصور في تصريحات لصدى البلد: كهربا دفع 70 مليون

ترشيحاتنا

قرار عاجل بشأن المتهمين بقـ.تل الخواجة حسني الجواهرجي

رسائل قاسية وانتقادية.. سوليفان طلب من جانتس إنهاء الحرب على غزة في وقت محدد

هذا ما قالته ستاندرد آند بورز عن النشاط التجاري بالإمارات

جريمة سرقة ميرهان حسين متكاملة الأركان.. تفاصيل

انخفاض الأسعار 25 % وتسعير السلع.. وزير التموين يزف بشرى للمواطنين

كهربا يسافر مع الأهلي غدا إلى السعودية لخوض نهائي كأس مصر.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. ميرنا جميل بالأحمر تثير الجدل على إنستجرام

تعرف على سعر فستان مي عمر في السعودية

قبل مباراة الزمالك| مفاجأة صادمة لجمهور الأهلي.. ماذا طلب كولر؟

كأنه حقيقي.. نجاح استنساخ أول ماعز تبتي بالصين

فيديو

كسور وتمزقات.. سمية الخشاب بين ضحايا رامز جلال 2024

انخفاض كبير في أسعار اللحوم

أمطار لمدة 3 أيام .. تحذير لتلك المحافظات

من الصباح حتى هذه الساعة .. التموين تعلن مواعيد صرف الخبز البلدي في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ