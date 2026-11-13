بالإنفوجراف .. "التنمية المحلية والبيئة" تستعرض نشاطها في أسبوع

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية والبيئة "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 214 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية والبيئية المهمة.

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن قيام الوحدة المركزية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالوزارة بالتنسيق مع محافظتي القليوبية والغربية وجامعة عين شمس لتنفيذ عدد من أنشطة التدريب الميداني لطلاب برنامج العلوم الاقتصادية والاجتماعية بكلية الزراعة بالجامعة ، شملت الأنشطة اجراء زيارات ميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالقليوبية والغربية بمشاركة طلاب البرنامج .

وفي إطار جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة لتعزيز الوعي البيئي ودعم السياحة البيئية، شاركت الوزارة من خلال وحدة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية وفرع جهاز شئون البيئة بالفيوم و محميات الفيوم في فعاليات مهرجان تونس للخزف والفخار والحرف اليدوية بمحافظة الفيوم، من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات التوعوية الموجهة لزوار المهرجان من المصريين والأجانب، بهدف التعريف بالمحميات الطبيعية المصرية وإبراز ما تتمتع به من مقومات طبيعية وتنوع بيولوجي فريد.

كما أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن نجاح حملة تفتيشية مكبرة بمنطقة السيدة عائشة بمحافظة القاهرة، أسفرت عن ضبط وإنقاذ 37 كائنًا بريًا حيًا و6 طيور محنطة، وذلك من خلال قطاع حماية الطبيعة بالوزارة، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية أمن القاهرة،، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الرقابة على تداول الكائنات البرية، ومكافحة الاتجار غير المشروع بها، والتصدي لمخالفات حيازتها وعرضها بالمخالفة لأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، واتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (سايتس CITES).

و تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة خلال شهر أكتوبر 2026، في إطار توجيهات الدولة بشأن تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة على الوحدات المحلية، ومكافحة الفساد، ورفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تضمنت جهود القطاع تنفيذ 35 حملة تفتيشية بـ 14 محافظة وفحص 29 شكوى للمواطنين وإحالة 46 واقعة للنيابات المختصة والشئون القانونية.

كما أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن بطولة الجمهورية لصيد الأسماك، التي تستضيفها مدينة الجونة خلال الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر 2026، تأتي ثمرة للتنسيق بين وزارات التنمية المحلية والبيئة، والشباب والرياضة، والاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك، بمشاركة 14 هيئة وناديًا.

و فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بتعزيز الوعي البيئي وترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة لدى الطلاب، واصلت الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية تنفيذ خطتها الشاملة، في إطار التعاون المثمر بين جهاز شئون البيئة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال تنفيذ سلسلة مكثفة من الأنشطة والندوات التفاعلية وورش العمل الفنية المبتكرة بالمعاهد العليا، والتي تمتد على مدار العام الدراسي الحالي لتشمل أكبر عدد من الطلاب.

وشهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين محافظة أسوان و صندوق "قادرون باختلاف" لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسة "إم إن تي"، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة بالعاصمة الجديدة .

كما تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، تداعيات حادث قطار العياط بمحافظة الجيزة، حيث أجرت الوزيرة عدداً من الاتصالات الهاتفية مع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة فور وقوع الحادث لمتابعة تطورات الموقف ميدانياً، والوقوف على الإجراءات المتخذة من الأجهزة التنفيذية للمحافظة للتعامل الفوري مع تداعيات الحادث.

واستقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، فى لقائين منفصلين بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، عدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من محافظتي شمال سيناء والشرقية ، فى إطار اللقاءات الدورية التى تعقدها الوزيرة لمتابعة وبحث الملفات الخدمية واحتياجات ومطالب المواطنين فى دوائرهم وذلك بحضور اللواء حمدي الجزار مستشار الوزيرة للمجالس النيابية والدكتور أيمن الجمل مدير عام الاتصال السياسى والشئون البرلمانية وعدد من القيادات بالوزارة.

وواصل جهاز تنظيم إدارة المخلفات متابعته الميدانية لمواقع المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات، حيث قام فريق الجهاز بزيارة ميدانية للمحطة الوسيطة بالسلام، لمتابعة الوضع الراهن والوقوف على انتظام عمليات نقل المخلفات من الموقع إلى المجمع المتكامل لمعالجة المخلفات والتخلص النهائي بالعاشر من رمضان.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ؛ لمتابعة ملف الطروحات الحكومية، وموقف الترويج لعدد من المشروعات، والفرص لجذب الاستثمارات المباشرة الأجنبية والمحلية.

و أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نجاح فرع جهاز شئون البيئة بالمنصورة في ضبط ترستين بحريتين بأحد محال بيع الأسماك والمأكولات البحرية بمدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية، وذلك استجابةً لشكوى واردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، بشأن وجود سلاحف بحرية داخل المحل، مشيرةً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ عليهما وتقديم الرعاية والإجراءات البيطرية والعلمية اللازمة للحفاظ على سلامتهما، تمهيدًا لإعادتهما إلى بيئتهما الطبيعية.

ونفذت وزارة التنمية المحلية والبيئة، من خلال الإدارة المركزية لحماية وتحسين البيئة الصناعية والطاقة بجهاز شئون البيئة، حملات ميدانية لعدد من منشآت قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، للوقوف على أوضاعها البيئية، وتحديد فرص تحسين الأداء البيئي، ودعم تبني الممارسات الصناعية المستدامة، بما يسهم في خفض البصمة الكربونية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.

وافتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والسيد / علاء فاروق وزير الزراعة، ود . إبراهيم صابر محافظ القاهرة اليوم أول شلتر للكلاب الضالة بمحافظة القاهرة على مساحة 5000 م2 شرق طريق الأوتوستراد بمدينة التبين .

كما شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في فعاليات إطلاق استراتيجية هيئة تنمية الصعيد وخطتها التنفيذية متوسطة الأجل، التي أعدها معهد التخطيط القومي بالتعاون مع الهيئة، بهدف وضع رؤية متكاملة للإسراع بوتيرة التنمية الشاملة والمستدامة بمحافظات صعيد مصر، بما يتوافق مع الأطر التشريعية والقانونية والوثائق والخطط الاستراتيجية القومية.

كما شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة مستجدات منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، تنفيذًا لتكليفات فخامة الرئيس خلال "منتدى مصر 2026".

كما التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع بعثة وفد البنك الدولي برئاسة السيد/ الوليد العتباني المدير الإقليمى بالبنك الدولي لمناطق مصر واليمن وجيبوتي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وتناول اللقاء الموقف التنفيذي الراهن لمخرجات مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ التابع لوزارة التنمية المحلية والبيئة، والمنفذ بالتعاون مع البنك الدولى .

وشارك جهاز شئون البيئة من خلال الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية بالتعاون مع الإدارة العامة للجمعيات الأهلية، في فعاليات مبادرة Green and Clean لتنظيف نهر النيل والتي تنظمها بهدف إزالة المخلّفات البلاستيكية والنفايات من نهر النيل، ونشر الوعي بأهمية الحفاظ على موارده الطبيعية والحد من مصادر التلوث، والتي نظمتها مؤسسة جسور التنمية بالتعاون مع روتاري مصر وليونز مصر، وبمشاركة جامعة إسلسكا وجامعة زويل والجامعة البريطانية بالقاهرة.

ونيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية .. تشارك الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، في قمة قادة مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP31)) ، التي تستضيفه مدينة أنطاليا بالجمهورية التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026 ، برئاسة السيد / مراد كوروم، وزير البيئة والتحضر والتغير المناخي التركي ورئيس المؤتمر.

كما شاركت مصر من خلال الوفد التفاوضي في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31، وشهدت الجلسة والذي تستضيفه مدينة أنطاليا بالجمهورية التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، برئاسة مشتركة بين تركيا وأستراليا، حيث يترأس المؤتمر السيد/ مراد كوروم وزير البيئة والتحضر والتغير المناخي التركي، في حين يترأس السيد/ كريس بوين من أستراليا رئاسة المفاوضات.

و تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول نتائج حملات المرور الميداني والتفتيش التي نفذها قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة على عدد من الأحياء والمراكز بمحافظات القاهرة والقليوبية والإسكندرية والجيزة خلال شهر أكتوبر 2026 ، وذلك في إطار جهود الوزارة لتكثيف المتابعة الميدانية للوحدات المحلية، وقياس مستوى الأداء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة إنجاز المعاملات المتأخرة، والتصدي الحاسم لمخالفات البناء والتعديات والإشغالات، ومتابعة انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية.

وعقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا ثنائيًا مع السيد/ مكسيم ريشيتنيكوف، وزير التنمية الاقتصادية الروسي، لبحث آفاق توسيع مجالات التعاون المشترك بين البلدين في عدد من القضايا ذات الاهتمام المتبادل، وفي مقدمتها التكيف مع تغير المناخ وأسواق الكربون والتنمية منخفضة الكربون، يأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى التي تعقدها الوزيرة على هامش أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP31، المنعقد خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026 بمدينة أنطاليا بالجمهورية التركية.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات قمة قادة مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخCOP31) ) بمدينة أنطاليا التركية، وتعقد القمة يومي 11 و12 نوفمبر 2026 تحت شعار "نحو مستقبل مستدام ومرن وعادل"، ويستضيف الجانب التركي المؤتمر، بينما تقود أستراليا المسارات التفاوضية، وذلك بحضور الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ، والسيد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وكوكبة من قادة الدول ورؤساء الحكومات وممثلي 95 دولة.

كما تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقريراً حول الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير سوق العتبة بحي الموسكي بمحافظة القاهرة وذلك في إطار تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية بشأن تطوير المناطق الحضرية والارتقاء بالأسواق والمناطق التجارية التاريخية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، حيث تم بلغت نسبة التنفيذ وتطوير 95% وتم رفع كفاءة واجهات 125 محلا تجارياً و11 عقارا حديثا وترميم 5 عقارات ذات طراز معماري.

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تمثل منصة وطنية مهمة لدعم الابتكار وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تقديم حلول عملية للتحديات البيئية والمناخية، جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة استعراض المشروعات المشاركة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي عُقدت بجناح جامعة الدول العربية، على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP31) ) في تركيا .

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، فى الحدث رفيع المستوى "تزويد المستقبل بالطاقة - شبكات الكهرباء من أجل الطاقة والازدهار"، المقام ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP31) ) بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى20 نوفمبر 2026 ، تحت شعار "نحو مستقبل مستدام ومرن وعادل"، برئاسة مشتركة بين تركيا وأستراليا.