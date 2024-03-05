الكنيسة تستعد لحدث مهم| رسامة أساقفة جدد.. تعرف على مهامهم وطريقة اختيارهم

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لرسامة أساقفة جدد للإيبارشيات الخالية يومي التاسع والعاشر من مارس الجاري.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

رسامة أساقفة جدد

ويأتي طقس رسامة أساقفة جدد بالتزامن مع احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برفاع الصوم الكبير المعروف باسم "الصوم المقدس" حيث تبدأ الكنيسة الصوم الكبير يوم 11 مارس المقبل والذي يسبق الاحتفال بعيد القيامة المجيد 2024 والذي تحتفل به الكنيسة 5 مايو المقبل، بعد 55 يوم صوم.

أعلى الرتب الكهنوتية بالمسيحية

وتعتبر رتبة الاسقف وهي أعلى الرتب الكهنوتية بالمسيحية، وهو المسئول عن الكنائس والكهنة المتواجدين داخل منطقة اومدينة معينه ويطلق عليها "ايبارشية"، واشتقت كلمة "اسقف من السريانية "أَفِيسْقُوفُو" وباللغة اليونانية "إِپِيسْكُوپُوسْ" أي المُراقب.

ويقيم الأسقف في مقر الايبارشية والتي تكون داخل أكبر الكنائس في المدينة أو المنطقة المسئول عنها، ويوضع في جميع الكنائس كرسي خاص بالأسقف تقديرًا لقامته الدينية.

ويكون الأسقف في الاساس راهبا داخل الدير غير متزوج ويتم اختياره اسقف بناءا على عدة شروط منها ان يكون "صالحًا للتعليم"، "غير حديث الإيمان لئلا يتصلَّف"، "له شهادة حسنة من الجميع" .

ويستطيع الاسقف أن يصبح بابا الإسكندرية، وذلك بعد أن يرشحه عدد من اساقفة المجمع المقدس لتولي هذا المنصب، وبعدها يتدرج في الانتخابات البابوي مع باقي المرشحين حتي يتم اقتراع قداس القرعة الهيكلية ويختير بابا للكنيسة.

البابا تواضروس وأساقفة الكنيسة

دور الأسقف فى الكنيسة

ويكون دور الأسقف فى الكنيسة على هذا النحو:

التقديس.

الأبوة والرعاية.

التعليم.

التدبير.

التعمير .

الاهتمام بممتلكات الكنيسة.

ويأتي خطوات اختيار الأسقف في الكنيسة الأرثوذكسية كالآتي:

1. مرحلة الترشيحات

تتواصل لجنة اختيار الأباء الأساقفة بالكنيسة الأرثوذكسية مع من تراه ( المطارنة والأساقفة – رؤساء الأديرة – أباء الاعتراف ) وذلك لتجميع أسماء المرشحين للأسقفية ممن لهم خدمة رعوية.

2. مرحلة التقييم

ــ تقييم مرحلة خدمتهم الرعوية قبل السيامة من خلال التقارير السنوية.

ــ دراسة مطابقة المرشحين للشروط والمعايير المطلوبة في المرشح.

ــ تزكية صريحة من أب الاعتراف.

ــ مقابلة الأباء المرشحين.

ــ يجتاز المرشح دراسات مكثفة (قيادة وإدارة ) قبل سيامته بمدة كافية.

3. مرحلة اتخاذ القرار

ــ استطلاع رأى أباء المجمع المقدس قبل السيامة بفترة كافية أسبوعين على الأقل.

ــ استطلاع رأى الأباء الكهنة بالإيبارشية ومجلس رؤساء مجالس الكنائس بالإيبارشية وكل أعضاء هذه المجالس والشمامسة المكرسين والخدام بها ويعلن إسمه على شعب الإيبارشية كله ويفتح الباب لتقديم الاعتراضات أو الملاحظات ويتم فحصها لاتخاذ القرار بشانها ويستثنى من ذلك الأسقف العام.

ــ تجتمع لجنة اختيار الأباء الأساقفة لاتخاذ القرار النهائي بخصوص المرشح للسيامة

ــ يوقع المزكى لرتبة الأسقفية على دليل الأب الأسقف ويتعهد بالإلتزام بما فيه، ويكون الدليل هو أساس مساءلته.

البابا تواضروس

صناعة زيت الميرون

كما تستعد الكنيسة الأرثوذكسية لتجهيز وصناعة زيت الميرون المقدس، وذلك خلال يومي 11 و12 مارس المقبل، وقدم نيافة الأنبا سيرابيون مطران لوس أنچلوس للأقباط الأرثوذكس، مجموعة الزيوت العطرية، الخاصة بتجهيز وصنع زيت الميرون المقدس.

وتعد هذه المرة الرابعة التي يجهز ويصنع زيت الميرون في عهد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، حيث كانت المرة الأولى في عهد قداسته عام 2014 والثانية عام 2017، والثالثة في عام 2021 .

ثاني أسرار الكنيسة القبطية

ويعتبر زيت الميرون هو ثاني أسرار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وله مكانة مقدسة، والميرون كلمة تعني طيب مقدس أو دهن مقدس، ويتكون زيت الميرون من 27 مادة عطرية ذكرت جميعها في الكتاب المقدس تخلط بنسب معينة مع زيت الزيتون النقي وهذه المواد لا تُزرع كلها في مصر.

وبحسب كتاب عمل زيت الميرون والغاليلاون بعضها معروف ومنتشر مثل جوزة الطيب والحبهان والزعفران والقرفة والقرنفل والقرفة الخشبية واللافندر والبعض الآخر غير متداول اسمه مثل الأصطرك والبسباسة وحصى لبان وتين الفيل ودار شيشعان ودار سين وزر نباد وسنبل الطيب والصبر السقطري والصندل المقاصيري وعرق الطيب وعنبر خام غير حيواني (سائل) وعود قاقلي وقسط هندي وقصب الذريرة وورد عراقي ولادن ومر ومسك سائل وبلسم (بلسان).