عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ البحر الأحمر يكرم الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية

صورة موضوعية
صورة موضوعية

كرم اللواء عمرو حنفي ، محافظ البحر الأحمر، بديوان عام المحافظة الطلاب و الطالبات المتميزين وأصحاب المراكز الأولى في الأنشطة الطلابية علي مستوي الجمهورية ، والمرشحين لتمثيل مصر في المسابقات الدولية ، وذلك تقديرا لمجهوداتهم وتحفيزا لهم علي التفوق المستمر.

وخلال كلمته وجه المحافظ التهنئة لكافة الطلاب والطالبات الحاصلين على المراكز الأولي والمتميزين في الأنشطة الطلابية على مستوى الجمهورية، موجها التهنئة ايضا لأولياء أمورهم تقديرا للجهد المبذول مع ابناءهم للحصول علي المراكز المتقدمة ، كما وجه سيادته الشكر للقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة للجهد المبذول للرقى بالتعليم ودعم ورعاية الأنشطة الطلابية وخدمة أبنائنا الطلاب ، مؤكدا أن نواة الإصلاح والبناء تكمن فى العملية التعليمية ، مشيرا إلى أن التعليم هو مدخل الدولة للتنمية، حيث إن الدول ترتقى بالعلم والتعليم.

وفي ذات السياق أكد المحافظ علي دعمه الكامل للطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة وحرصه على تكريم المتميزين في كافة المجالات والنهوض بقطاع التعليم بالمحافظة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطة التنمية المستدامة في قطاع التعليم ورؤية مصر 2030 لبناء منظومة تعليمية جديدة تحقق آمال وطموح الجمهورية الجديدة .

كما ناشد المحافظ القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة والطلاب ببذل المزيد من الجهد والتفوق واستغلال الامكانات والوسائل التعليمية المتاحة بجميع المؤسسات التعليمية للنهوض بقطاع التعليم وتخريج جيل قادر على استكمال مسيرة التنمية وإحداث نهضة حقيقية .

ومن ناحية اخري وجه الأستاذ هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الشكر لسيادة المحافظ علي رعايته المستمرة للعملية التعليمية والأنشطة الطلابية ، معربا عن فخره واعتزازه بتكريم الطلاب المبدعين و المتميزين ، مؤكدا ان المحافظة تضم العديد من الطلاب الموهوبين وانها حاضرة دائما في المقدمة في مختلف المسابقات العلمية .

وفي نهاية اللقاء قام المحافظ بتسليم شهادات التقدير للطلاب المتفوقين والمتميزين وأصحاب المراكز الأولي في الانشطة الطلابية بالإضافة الي بعض قيادات التربية والتعليم بمختلف مدن المحافظة لدورهم الفعال للنهوض بالعملية التعلمية بالمحافظة الساحلية.

حضر التكريم وتوزيع شهادات التقدير اللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، الاستاذ كمال سليمان السكرتير العام المساعد ، و الأستاذ هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، بالإضافة إلي عدد كبير من معلمي وموجهي التربية والتعليم .

البحر الأحمر الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسى رئيس الجمهورية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ البيضاء انخفضت.. هبوط جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

عطل يضرب شبكة فودافون في مصر.. اعرف طريقة الإصلاح حصريا من هنا

تاريخ مصر العظيم| اكتشاف كنز أثري ضخم خلال أعمال الحفر لإنشاء مستشفى.. تفاصيل

مرتضى منصور في تصريحات لـ صدى البلد: كهربا دفع 70 مليون

فحص ملابس فتاة الشروق يكشف تفاصيل جديدة .. مفاجأة

تعطيل خدمات الاتصال والإنترنت لشبكة فودافون مصر

نهائي كأس مصر| شيكابالا يوجه رسالة لفريقه بسبب إمام عاشور.. تفاصيل

500 ألف جنيه من تجار الذهب .. مفاجأة قوية بشأن التلاعب في الدمغات

موضوعات متعلقة

ندوة حول التغيرات المناخية بفرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة

بدء التحقيق في انقلاب ميكروباص على طريق القصير

وحدة السكان تنظم ندوة حول تحديد الأهداف في مدرسة الغردقة الإعدادية المشتركة

"البرلمان والتعليم المدنى" دورة تدريبية للشباب فى وحدة المشاركة وتنمية المهارات بنادى الغردقة

تكريم المتميزين في أكاديمية الكاراتيه بمركز شباب مبارك بالقصير

رأس غارب.. انتهاء المزاد العلني لبيع 42 قطعة أرض لتعزيزالاستثمار بالمنطقة

مصرع شخص وإصابة 9 في انقلاب ميكروباص بطريق القصير- مرسي علم

«فانوس رمضان» و«تعزيز قيم التسامح في المجتمع» ضمن أنشطة ثقافة البحر الأحمر

ترشيحاتنا

اشترى شققا وسيارات.. صاحب شركة يغسل 8.5 مليون جنيه

سرق خطيبتي وراح اتقدملها.. عامل مغسلة ينتقم من صديقه في أوسيم| صور

شاهد.. السيسي ورئيس وزراء أرمينيا يشهدان مراسم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم

4 مصادر تكشف عن نصيحة هاريس للرئيس بايدن حول غزة

بث مباشر| السيسي ورئيس وزراء أرمينيا يشهدان مراسم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم

8 ملايين جنيه.. ضربة جديدة لتجار الدولار بالسوق السوداء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مزمن وليس له علاج.. مرض داليا مصطفى وأسباب إصابتها| تفاصيل

رئيس الأركان يتفقد منظومة التدريب القتالى داخل أحد تشكيلات الجيش الثانى الميدانى

قبل الجواز.. صور جمعت جورجينا بـ رونالدو أثارت الجدل على السوشيال ميديا

طفلة بريطانية تولد بدون عيون والسبب غريب | صور

فيديو

كسور وتمزقات.. سمية الخشاب بين ضحايا رامز جلال 2024

انخفاض كبير في أسعار اللحوم

أمطار لمدة 3 أيام .. تحذير لتلك المحافظات

من الصباح حتى هذه الساعة .. التموين تعلن مواعيد صرف الخبز البلدي في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ