نائب محافظ البحر الأحمر يشهد حفل استقبال القنصل الفخرى السويسرى بالجونة

شهد اللواء حامد احمد حامد مستشار المحافظ لشئون المدن والمديريات نائبا عن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى حفل استقبال رسميًا في محافظة البحر الأحمر بالجونة، لتقديم القنصل الفخرى لسويسرا، السيدة سيمون هوخ، للمواطنين السويسريين المقيمين في المحافظة.

وقد تم خلال الحفل استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادي والثقافي والسياحي.

وأكد حامد في كلمته خلال الحفل على أهمية تعزيز العلاقات بين مصر وسويسرا وتطويرها في جميع المجالات، لاسيما في ظل العولمة المتزايدة والتحديات التي تواجهها المجتمعات الدولية.

يعتبر هذا الحدث مناسبة لتعزيز الروابط الدبلوماسية بين البلدين، ولإظهار العلاقات الودية والتعاون المثمر بين مصر وسويسرا، وتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي والسياحي بين البلدين في المستقبل.