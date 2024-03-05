برلماني: تنفيذ التكليفات الرئاسية بالتوسع في تطوير العشوائيات يستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين

قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن اتجاه الدولة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير العشوائيات يستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف المحافظات.

وأوضح نويصر، في تصريحات خاصة له، أن التعامل مع المناطق العشوائية كان تحديا كبيرا أمام الدولة مما جعلها تبذل جهود كبيرة لتطوير هذه المناطق غير الآمنة مع توفير بدائل سكنية للمواطنين مما يعد دليلا على صدق الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة تعمل على توفير ما هو أفضل للمواطن المصري، وكفالة الحق في السكن بما يأتي ضمن نتائج المستهدفة طبقا للمحور الثاني للاستراتيجية الوطنية.

وأشار النائب أحمد نويصر، إلى أن صندوق التنمية الحضرية يعمل على توفير كافة الاحتياجات اللازمة لبديل العشوائيات بداية من تأثيث الوحدات وتسكينها، وتخصيص المحال التجارية بتلك المشروعات، وتنفيذ مختلف الخدمات من منافذ بيع، ومراكز طبية، ومراكز شباب، ومدارس، وحضانات، ونقاط شرطة، ووحدات إسعاف، ووحدات حماية مدنية، ومكاتب بريد، وخطوط نقل، بهدف تلبية مجمل احتياجات السكان المنتقلين إلى هذه المناطق الحضرية.

وتابع عضو مجلس النواب، أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي نجحت في توفير الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة وذلك في إطار عزمها على بناء الإنسان المصرى الذى تحولت حياته الآن وأصبح يشعر بحياة كريمة، من سكن فاخر مفروش به جميع المرافق الحديثة والخدمات بديلاً عن العشوائيات التي تراكمت سنوات دون أن ينظر لهم أحد.