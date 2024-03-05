عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: تنفيذ التكليفات الرئاسية بالتوسع في تطوير العشوائيات يستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن اتجاه الدولة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير العشوائيات يستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف المحافظات.

وأوضح نويصر، في تصريحات خاصة له، أن التعامل مع المناطق العشوائية كان تحديا كبيرا أمام الدولة مما جعلها تبذل جهود كبيرة لتطوير هذه المناطق غير الآمنة مع توفير بدائل سكنية للمواطنين مما يعد دليلا على صدق الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة تعمل على توفير ما هو أفضل للمواطن المصري، وكفالة الحق في السكن بما يأتي ضمن نتائج المستهدفة طبقا للمحور الثاني للاستراتيجية الوطنية.

وأشار النائب أحمد نويصر، إلى أن صندوق التنمية الحضرية يعمل على توفير كافة الاحتياجات اللازمة لبديل العشوائيات بداية من تأثيث الوحدات وتسكينها، وتخصيص المحال التجارية بتلك المشروعات، وتنفيذ مختلف الخدمات من منافذ بيع، ومراكز طبية، ومراكز شباب، ومدارس، وحضانات، ونقاط شرطة، ووحدات إسعاف، ووحدات حماية مدنية، ومكاتب بريد، وخطوط نقل، بهدف تلبية مجمل احتياجات السكان المنتقلين إلى هذه المناطق الحضرية.

وتابع عضو مجلس النواب، أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي نجحت في  توفير الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة وذلك في إطار عزمها على بناء الإنسان المصرى الذى تحولت حياته الآن وأصبح يشعر بحياة كريمة، من سكن فاخر مفروش به جميع المرافق الحديثة والخدمات بديلاً عن العشوائيات التي تراكمت سنوات دون أن ينظر لهم أحد.

حياة كريمة السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ البيضاء انخفضت.. هبوط جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

عطل يضرب شبكة فودافون في مصر.. اعرف طريقة الإصلاح حصريا من هنا

تاريخ مصر العظيم| اكتشاف كنز أثري ضخم خلال أعمال الحفر لإنشاء مستشفى.. تفاصيل

مرتضى منصور في تصريحات لـ صدى البلد: كهربا دفع 70 مليون

نهائي كأس مصر| شيكابالا يوجه رسالة لفريقه بسبب إمام عاشور.. تفاصيل

فحص ملابس فتاة الشروق يكشف تفاصيل جديدة .. مفاجأة

تعطيل خدمات الاتصال والإنترنت لشبكة فودافون مصر

500 ألف جنيه من تجار الذهب .. مفاجأة قوية بشأن التلاعب في الدمغات

ترشيحاتنا

مطاعم وكافيهات.. بلوجر شهير ينصب على المواطنين في 50 مليون جنيه

شرطي قام بدور الجنرال اليمني.. 7 مشاهد من محاكاة جريمة بولاق.. خاص

الكرة بملعب واشنطن.. قيادي بحماس: محادثات وقف إطلاق النار انتهت دون أي انفراجة|تفاصيل

روساتوم تعقد جلسة حول تطوير الأعمال الدولية للمشاركين في مهرجان الشباب العالمي

أبوعبيدة يوجه نداء عاجلا لأبناء الأمتين الإسلامية والعربية

لجنة لحل نزاع هدم مسجد في المنصورة والتعويض العيني أو المادي عنه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفكار موفرة وغير مكلفة.. منيو 30 يوم لسفرة رمضان

القوات المسلحة تنظم زيارة لقادة سابقين وأسرهم لـ المظلات والصاعقة

مزمن وليس له علاج.. مرض داليا مصطفى وأسباب إصابتها| تفاصيل

رئيس الأركان يتفقد منظومة التدريب القتالى داخل أحد تشكيلات الجيش الثانى الميدانى

فيديو

تغير مفاجئ في حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟!

ارتفاع أم انخفاض .. ماذا يحدث لأسعار الذهب؟.. فيديو

عطل مفاجئ يضرب شبكة فودافون.. ما الحل للتعامل معه | فيديو

كسور وتمزقات.. سمية الخشاب بين ضحايا رامز جلال 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ