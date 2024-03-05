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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: على مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات فورية بشأن القتال في السودان

صدى البلد

أكد مكتب الشؤون الإفريقية التابع للخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان توم بيرييلو، تقرير فريق خبراء دارفور التابع للأمم المتحدة على الحاجة الملحة إلى اتخاذ مجلس الأمن الدولي إجراءات فورية.

كما أكد ضرورة توقّف جميع المسؤولين عن ارتكاب الفظائع وعرقلة المساعدات الإنسانية وانتهاك اتفاقية حظر الأسلحة.

وقال مكتب الشؤون الإفريقية التابع للخارجية الأمريكية، أن مساعدة وزيرة الخارجية للشؤون الإفريقية مولي في، وإلى جانبها المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان توم بيرييلو أجروا محادثات مثمرة مع المبعوث الأممي إلى السودان رمطان لعمامرة.

وبحثوا خلالها الجهود المبذولة لتأمين وقف إطلاق النار، وإنهاء عرقلة المساعدات الإنسانية، ودعم القيادة المدنية في السودان.

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