استمرار أعمال التطوير بمجاويش في الغردقة

أعلن قسم المشروعات في مدينة مجاويش اليوم، الثلاثاء، استمرار أعمال التطوير ورفع كفاءة المنطقة، وذلك بتكليف من اللواء ياسر حماية، رئيس المدينة.

تشمل الأعمال تغيير وتركيب البرادورة في المنطقة، وتحديث البنية التحتية لقطاع الطرق بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح رئيس المدينة أن هذه الجهود تأتي في إطار الخطة الاستثمارية التي وضعتها المدينة، والتي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة والرفاهية في المنطقة، وتعزيز البنية التحتية لخدمة المواطنين.

وأكد أهمية هذه الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار الاقتصادي للمجتمع المحلي.

وشدد رئيس المدينة على أهمية العمل بجد واجتهاد لإنجاز هذه الأعمال بأفضل جودة ممكنة وفي أسرع وقت ممكن، لتحقيق الفائدة القصوى للمجتمع المحلي وتلبية احتياجاتهم المتنوعة.