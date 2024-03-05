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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صاروخ من لبنان يضرب كريات شمونة.. وشرطة اسرائيل تعلن عن أضرار |فيديو

صاروخ من لبنان يضرب
صاروخ من لبنان يضرب مستوطنة كريات شمونة

أفادت وسائل الاعلام الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بإطلاق صافرات الانذار الصاروخية في العديد من المستوطنات في الجليل الأعلى، بما في ذلك كريات شمونا وميتولا.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قالت شرطة الاحتلال إن صاروخا أطلق من لبنان ضرب 
كريات شمونة الشمالية، مما تسبب في أضرار في الممتلكات.

وكانت هيئة الإسعاف الإسرائيلية قد أعلنت، أمس الاثنين، مقتل شخص وإصابة  10 آخرين في هجوم صاروخي مضاد للدبابات استهدف مستوطنة مرجليوت بإصبع الجليل قرب حدود لبنان.

وأوضحت خدمة الإسعاف الإسرائيلية "ماجن ديفيد أدوم" أن رجلا في الثلاثينيات من عمره قتل وأن اثنين آخرين حالتهما خطيرة؛ مشيرة إلى أن هناك أربعة رجال آخرين أصيبوا بجروح معتدلة، وأخر في حالة جيدة.

وأضافت هيئة الاسعاف الاسرائيلية أن جميع الضحايا من العمال الأجانب.

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