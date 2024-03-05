طرح لحوم بلدية بأسعار مخفضة في منفذ الزراعة بالغردقة استعدادًا لرمضان

أعلنت مديرية الزراعة بالبحر الأحمر يوم الثلاثاء عن طرح لحوم بلدية بسعر مغرٍ يبلغ 350 جنيها للكيلو، وذلك في منفذ الزراعة بشارع المصالح بمدينة الغردقة، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان الكريم.

أكد مدير المديرية أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود توفير السلع الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان، حيث يتم توفير مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية واللحوم والأسماك بأسعار مخفضة في جميع منافذ المديرية والإدارات التابعة لها.

وأشار إلى أن توفير اللحوم البلدية بأسعار ميسرة يأتي في إطار التزام المديرية بتقديم الخدمات للمواطنين بشكل مستمر، حيث يتم مراعاة الجودة والسعر المناسب لتلبية احتياجات السكان بشكل مرضٍ.

وتشمل المنتجات المتوفرة في منافذ المديرية، بالإضافة إلى اللحوم، أيضًا الطيور والأسماك والمنتجات الغذائية الأخرى بما في ذلك منتجات الألبان والمستلزمات الزراعية، مما يسهم في توفير تشكيلة شاملة من السلع للمواطنين بأسعار تنافسية في السوق المحلية.