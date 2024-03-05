"أيادي مصر" تدشن معرضا لتسويق المنتجات التراثية بمتحف الأقصر

دشنت وحدة أيادي مصر بديوان عام محافظة الأقصر، معرضا بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، بمتحف الأقصر للفن الحديث، وذلك بناء على توجيهات هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات الدكتورة مريم سراج الدين مديرة مشروع أيادى مصر بوزارة التنمية المحلية، وإشراف محمد عبد الفتاح السكرتير العام لمحافظة الأقصر.

وقالت نجوى علي النوبي رئيس وحدة أيادى مصر بديوان عام محافظة الأقصر، فى تصريح ، إن الوحدة تقيم حاليا سلسلة من المعارض بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وأولها بمتحف الأقصر للفن الحديث، بهدف تنشيط السياحة وفتح أسواق جديدة لدعم صغار العارضين ولتسويق المنتجات التراثية واليدوية والحرفية.

وأضافت أن المعرض يستمر حتى 15 مارس الجالى وذلك بمشاركه 25 عارضا وعارضة ومن المقرر زيادة عدد العارضين ، وتتنوع المنتجات المتواجدة بالمعرض ما بين الباستر وورق بردي والخوص والمكرمية والكروشية بما يتناسب مع الهوية البصرية لمحافظة الاقصر .