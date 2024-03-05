مع استمرار الحرب.. خبير: أمريكا ترى أن إسرائيل أصبحت عبئا

علق أحمد أبوعماد، خبير الشؤون الإسرائيلية، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

قال أحمد أبو عماد في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :" الجهات الأمنية في الداخل الإسرائيلي، يتحدثون أن الأوضاع في شمال غزة، غير إنسانية، لافتا أن هناك 300 ألف شخص، دون سلاح أو طعام أو ملاجئ، ولا يريدون أن يهاجروا أراضيهم، وكل هذا لا يؤثر فقط على فلسطين، ولكنه يؤثر على المجتمع الدولي بأكمله، ومن ضمنها الولايات المتحدة".

أضاف :" أحداث 7 أكتوبر، أدت إلى إعادة وضع القضية الفلسطينية على المحور المركزي في العالم، واليوم المجتمع الفلسطيني ذاهب لسقف واحد، وهو منظمة التحرير، وأن حماس ستدخل إلى هذه المظلة لتعود المفاوضات للحل السلمي بشكل يضمن الحرية لجهة واحدة وهي السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير.

تابع، أنّ الولايات المتحدة ترى أن إسرائيل أصبحت عبء، بمعنى أن المصالح الأمريكية أصبحت تتقاطع مع الأهداف الإسرائيلية من الحرب القائمة على غزة".