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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء المجر: هيمنة الغرب انتهت .. ونظام عالمي جديد يتشكل الآن

رئيس الوزراء المجري
رئيس الوزراء المجري

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن هيمنة الغرب وصلت نهايتها، وإن تشكيل نظام عالمي جديد يجري الآن.

ووفقاً للمتحدث باسم أوربان، بيرتالان هافاسي، أشار أوربان خلال الاجتماع السنوي للسفراء المجريين في وزارة الخارجية في بودابست، إلى أن "هيمنة الغرب قد انتهت ولم يعد أحد يجادل في هذا الأمر". 

وحذر أوربان السفراء المجريين الذين يمثلون المجر في الدول حول العالم، من أن "نظامًا عالميًا جديدًا يولد ويجب تقييم الوضع وتحليله باستمرار".

وبحسب هافاسي، أشار رئيس الوزراء المجري إلى محاولات عدد من القوى السياسية تقسيم الاقتصاد العالمي "إلى كتل جيوسياسية" والضغط على الدول التي لها موقف سيادي بشأن هذه المسألة، بما في ذلك المجر. 

وأضاف: "لا يوجد مجال كبير للمناورة داخل الاتحاد الأوروبي، لذلك من مصلحة المجر أن تظل عضوًا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو"،كما سنسعى إلى تعزيز تحالفاتنا".

وبحسب وكالة الأنباء المجرية، قال رئيس الوزراء المجري أيضًا خلال الاجتماع، إن مهمة السفراء هي أن يظهروا للعالم أجمع إنجازات المجر بناءً على الحقائق الاقتصادية، بدلاً من لفت الانتباه إلى الاختلافات السياسية المحتملة في الرأي مع الدول الأخرى.

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