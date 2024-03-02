خطوة واحدة أمام المجر لإقرار انضمام السويد الناتو

بعد طول انتظار وقع رئيس برلمان المجر قرار التصديق على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي لينهي بذلك حالة الرفض التي استمرت سنوات وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.



وقام رئيس البرلمان برفع التشريع إلى مكتب الرئيس لإصداره.

ووافق البرلمان على انضمام السويد إلى حلف الأطلسي في 26 فبراير، مما أزال العقبة الأخيرة أمام الخطوة التاريخية التي اتخذتها البلاد.

وأنهى تصويت المجر شهورا من التأخير لاستكمال التحول في السياسة الأمنية للسويد، وجاء في أعقاب زيارة لرئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون، وقع خلالها البلدان على صفقة أسلحة.

ومارست دول الناتو ضغوطا على حكومة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان من اجل الموافقة على عضوية السويد.

وسيكون أمام رئيس المجر 5 أيام لإصدار التشريع.