للمرة الثانية خلال 48 ساعة.. البحر يقذف جثة مجهولة إلى شاطئ سيدي براني بمطروح

شهدت سواحل مدينة سيدي براني بمحافظة مطروح، واقعة العثور على جثة مجهولة الهوية، بعدما قذفتها أمواج البحر إلى الشاطئ، وذلك للمرة الثانية خلال 48 ساعة، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بالعثور على الجثة على أحد الشواطئ، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

وبالفحص المبدئي، لم يتم التوصل إلى هوية المتوفى، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة، والجثمان تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة.