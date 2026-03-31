رد حاسم من الصحة على شائعات انتشار الالتهاب السحائي

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن ما تم تداوله تزامن مع قرار رفع درجة الاستعداد في المستشفيات، وهو إجراء احترازي روتيني تتخذه الوزارة في حالات التقلبات الجوية وسوء الأحوال الجوية، بهدف ضمان الجاهزية الكاملة لأقسام الطوارئ والعناية المركزة، وليس له أي علاقة بانتشار أمراض معدية.

مصر خالية من الالتهاب السحائي

وأضافت الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الاثنين، أن مصر خالية تمامًا من أي تفشيات وبائية لمرض الالتهاب السحائي.

وتابع الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن أي حالات فردية يتم رصدها يتم التعامل معها فورًا وفقًا للبروتوكولات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، والتي تشمل تتبع المخالطين وصرف الجرعات الوقائية اللازمة لمنع انتقال العدوى.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إلى أن آخر ظهور لبعض الحالات كان في التسعينات وبفضل إجراءات الدولة عدم ظهور أي حالات وبائية في مصر حاليا.