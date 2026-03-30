الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أعراض الالتهاب السحائي.. هل منتشر في مصر؟

اعراض الالتهاب السحائي
اعراض الالتهاب السحائي
رشا عوني

ازداد الحديث مؤخراً عن انتشار الالتهاب السحائي وخطورته على الأطفال تحديدا والذي تتشابه أعراضه مع أعراض الانفلونزا بشكل كبير، ويصيب مرض الالتهاب السحائي أغشية المخ والحبل الشوكي مما يجعله مرض خطير، فهل يوجد الالتهاب السحائي في مصر؟ وماذا فعلت وزارة الصحة المصرية ؟ وما هي أعراض الالتهاب السحائي؟.

ما هو مرض التهاب السحايا؟

الالتهاب السحائي يعني حدوث التهاب في الأغشية السحائية، وهي الأغشية التي تغطي الدماغ والحبل الشوكي، وتعد المسببات الرئيسية لمرض التهاب السحايا إما بكتيرية، أو فيروسية وأحيانًا قد تحدث بسبب الفطريات. 

أعراض الالتهاب السحائي 

تتشابه بعض أعراض الالتهاب السحائي مع الإنفلونزا في المراحل المبكرة، لكن في فترة زمنية معينة، تصبح الأعراض الفعلية واضحة.

 أعراض التهاب السحايا الشائعة هي كالتالي:

  • صداع شديد
  • القيء المفاجئ
  • حمى شديدة
  • تيبس الرقبة
  • الحساسية للضوء وعدم القدرة على النظر
  • التشنجات 
  • الارتعاش والتنفس بسرعة كبيرة
  • ألم في المفاصل والعضلات
  • مشكلة في التركيز
  • فقدان الوعي أو عدم وضوح الوعي

أعراض الالتهاب السحائي عند الأطفال حديثي الولادة 

تتمثل أعراض التهاب السحايا لدى الأطفال حديثي الولادة فيما يلي:

  • البكاء الطويل والمستمر
  • ارتفاع درجة الحرارة
  • التهيج والنعاس المستمر
  • فقدان الشهية
  • تيبس في الجسم والرقبة
  • مشاكل في الاستيقاظ
  • مشاكل في الحركة

التهاب السحايا للأطفال 


عند الأطفال الأصغر من 12 شهرًا، تنطوي الأَعرَاض المبكرة على:

الهياج أو النزق، حتى عند حمله واحتضانه

قلة الطعام، أو رفضه تمامًا

ارتفاع أو انخفاض درجة الحرارة

تقيؤ

طفح جلدي

نوبات صرعية أو اختلاجات

ظهور بقعة ناعمة متورمة على الرأس عند الرضع الذين تقل أعمارهم عن 3 أشهر

عند الأطفال الأكبر سنًا والمراهقين ، غالبًا ما يبدأ التهاب السحايا بالزكام.ثم تظهر لديهم أعراض مثل:

الحُمى

الصداع

تيبس الرقبة

النوبات الصرعية أو الاختلاجات

ينبغي مراقبة الأطفال الذين يعانون من هذه الأَعرَاض عن كثب، لأنهم قد يميلون فجأة للنعاس أو التخليط الذهني، ويحتاجون إلى رعاية طارئة.



هل الالتهاب السحائي معدي؟

نعم، الالتهاب السحائي (الحمى الشوكية) مُعدٍ في معظم حالاته، خاصة البكتيرية والفيروسية. 

تنتقل العدوى عبر الرذاذ التنفسي (السعال، العطس) أو الاتصال المباشر (التقبيل، مشاركة الأدوات) مع شخص مصاب، حيث تسبب البكتيريا أو الفيروسات التهاباً في الأغشية المغطية للدماغ والنخاع الشوكي، وتعد العناية الطبية الفورية ضرورية عند الاشتباه به.

حقيقة انتشار الالتهاب السحائي في مصر

أكدت  وزارة الصحة المصرية عدم صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتشار مرض الالتهاب السحائي في مصر، موضحة أن الوضع الصحي مستقر تمامًا ولا توجد أي تفشيات وبائية للمرض.

رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات 

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم الوزارة إن ما تم تداوله تزامن مع قرار رفع درجة الاستعداد في المستشفيات، وهو إجراء احترازي روتيني تتخذه الوزارة في حالات التقلبات الجوية وسوء الأحوال الجوية، بهدف ضمان الجاهزية الكاملة لأقسام الطوارئ والعناية المركزة، وليس له أي علاقة بانتشار أمراض معدية.

مصر خالية من الالتهاب السحائي 

وأضافت الوزارة أن مصر خالية تمامًا من أي تفشيات وبائية لمرض الالتهاب السحائي مشيرة إلى أن أي حالات فردية يتم رصدها يتم التعامل معها فورًا وفقًا للبروتوكولات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، والتي تشمل تتبع المخالطين وصرف الجرعات الوقائية اللازمة لمنع انتقال العدوى.

المرض تحت السيطرة 

وأوضحت أن مرض الالتهاب السحائي البكتيري، خاصة النمطين (A)، أصبح تحت السيطرة في مصر منذ عام 1989، حيث انخفض معدل الإصابة إلى نحو 0.02 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال عام 2024، وذلك بفضل برامج التطعيمات الروتينية ونظم الترصد الوبائي الفعالة.

كما أكدت الوزارة عدم تسجيل أي حالات وبائية بين طلاب المدارس منذ عام 2016، ما يعكس نجاح جهود الدولة في السيطرة على المرض والحد من انتشاره.

وناشدت وزارة الصحة المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، تجنبًا لإثارة القلق غير المبرر.

محاولة اغتيال ترامب.. القوات الأمريكية تعترض مسيرة استهدفت مقر إقامة الرئيس

الجيش السوري: هجوم واسع بالمسيرات استهدف قواعد قرب الحدود العراقية

جهود إقليمية كبيرة لخفض حدة الحرب الإيرانية الأمريكية

كاتب صحفي: التنظيمات الإرهابية تعتمد على استقطاب الشباب عبر شعارات دينية مضللة

وصفة اقتصادية.. طريقة عمل البوفتيك الكداب

وصفة اقتصادية..طريقة عمل البوفتيك الكداب
وصفة اقتصادية..طريقة عمل البوفتيك الكداب
وصفة اقتصادية..طريقة عمل البوفتيك الكداب

استشارى يقدم روشتة نصائح لمرضى الربو وحساسية الصدر مع تقلبات الجو

استشارى يقدم روشتة نصائح لمرضى الربو وحساسية الصدر مع تقلبات الجو
استشارى يقدم روشتة نصائح لمرضى الربو وحساسية الصدر مع تقلبات الجو
استشارى يقدم روشتة نصائح لمرضى الربو وحساسية الصدر مع تقلبات الجو

فض 4 سرادقات أفراح مقامة بالمخالفة لمواعيد الغلق المقررة بديرب نجم وبلبيس ومشتول السوق في الشرقية

فرح
فرح
فرح

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

منى أحمد تكتب: ماذا بعد

كريمة أبو العينين تكتب: ‏لا للملوك

