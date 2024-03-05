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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تيسيرا على المزارعين.. الزراعة: استمرار صرف الأسمدة للموسم الشتوي حتى نهاية مارس

صدى البلد

قررت وزارة الزراعة  مد صرف الاسمدة للموسم الشتوي إلى ٣١ مارس بدلا من ١٥ مارس وذلك حتي يتمكن كل المزارعين الحصول على الاحتياجات السمادية الخاصة بالمحاصيل الشتوية، تنفيذا لتوجهيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

 


يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مصلحة المزراعين والمرونة في صرف الأسمدة للمحاصيل الاستراتيجية وغيرها من المحاصيل الشتوية .


وقال د عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة انه تم ارسال تعليمات بهذا الشأن إلى جميع مديريات الزراعة بالمحافظات لتعميمها على الجمعيات الزراعية مشيرا إلى أن تعليمات وزير الزراعة تطبق على جميع الجمعيات التابعة للائتمان والإصلاح الزراعى واستصلاح الاراضي

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