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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 18 عاما لـ تشكيل عصابي تخصص بالاتجار في المواد المخدرة بأسيوط

الدائرة الحادية عشر
الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط

عاقبت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط تشكيلا عصابيا مكونا من 6 أشخاص بالسجن المشدد 18 عاما وغرامة 110 آلاف جنيه لاتجارهم في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بمنطقة الوليدية في أسيوط .

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة وعضوية المستشار روميل شحاتة الرئيس بالمحكمة والمستشار ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ .

تعود وقائع القضية رقم 4704 لسنة 2022 جنايات ثان أسيوط إلى ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة منطقة وسط الصعيد بأسيوط تفيد قيام كل من " محمد . ر . م " 29 عاما ، و " ياسر . ر . ح " 23 عاما ، و " إسلام . ر . ح " 26 عاما ، و"صديق . ع . ص " 20 عاما ، و " عبد العاطي . ع . م " 48 عاما ، و " خيرية . ف . ع " 54 عاما يقيمون بمنطقة الوليدية دائرة قسم ثان أسيوط ،  بتكوين تشكيل عصابي يتزعمه الأول تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بصورتي الجملة والنصف جملة بدائرة قسم ثان أسيوط .

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وبتقنين الإجراءات القانونية قاد ضباط الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة بمنطقة وسط الصعيد قوة من الشرطة السريين استهدفت مكان تواجد المتهمين وتمكنت القوة من السيطرة عليهم وضبطهم وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على كمية كبيرة من "الحشيش والشابو والهيروين وأسلحة نارية وذخيرة وأسلحة بيضاء و 14 زجاجة بيرة وميزان حساس ومبالغ مالية، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة والمشروبات الكحولية بقصد الاتجار والأسلحة للدفاع عن النفس والمبالغ المالية حصيلة تجارتهم .

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