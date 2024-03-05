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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صباح الغد.. انقطاع المياه عن بعض المناطق لمدة 4 ساعات بدمياط

صدى البلد

 

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، إنقطاع المياه عن مناطق (عزبة حسونة بكفر المنازلة - عزبة النواورة بكفر سليمان)، وذلك اعتبارا من الساعة 9 صباح يوم الأربعاء الموافق 6-3-2024 وحتي الساعة 1 ظهر نفس اليوم لمدة 4 ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الإنقطاع نظرا لتركيب أجهزة قياس التصرف علي خط 450 مم بكفر سعد.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.
وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

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