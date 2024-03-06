الإهمال الأبرز.. حالات يعتبر طفلك بموجبها معرضا للخطر| تفاصيل

يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن أبرز سبل الحماية والرعاية التي كفلها قانون الطفل للأطفال منذ الولادة، والحقوق التي يستحقونها من “تعليم وطعام وأمن والحماية من الخطر” فيما يلي:

حالات يعتبر الطفل بموجبها معرضا للخطر

1. إذا كان معرضًا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد

2. إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

3.إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر.

4. إذا حرم الطفل، بغير مسوغ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.

5. إذا حرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمى للخطر

6. إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولى أمره عن المسئولية قبله.

7.إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري.