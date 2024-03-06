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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وقف النار بغزة 6 أسابيع.. لقاء بين سوليفان ورئيس وزراء قطر|ماذا ناقشا؟

جيك سوليفان
جيك سوليفان

أعلن البيت الأبيض، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التقيا أمس الثلاثاء وناقشا وقف إطلاق النار في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن.

وأوضح البيت الأبيض في بيان صادر عنه أن سوليفان ورئيس الوزراء القطري أكدا أن الإفراج عن الرهائن سيؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لمدة 6 أسابيع على الأقل.

وأفادت قناة "العربية" نقلاً عن مصادر، بأن المشاركين في المباحثات لوقف إطلاق النار في غزة بالقاهرة يتفاوضون على وقف محتمل لإطلاق النار على الأقل في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك الذي يبدأ في 11 مارس.

وبحسب المصادر، فمن المتوقع أن تجيب إسرائيل على مقترحات حماس خلال ساعات.

وأوضحت المصادر لموقع العربية، أن حركة حماس تصر على تحديد إطار زمني لـ إسرائيل لتقديم رؤيتها للوضع لإنهاء المحادثات.

البيت الأبيض مستشار الأمن القومي الأمريكي سوليفان رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني غزة وقف إطلاق النار

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