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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منافسة شرسة مع ترامب.. بايدن يفوز بولاية جديدة في انتخابات الثلاثاء الكبير

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب في تحقيق انتصارات مبكرة مع إجراء الولايات الأمريكية انتخابات الثلاثاء الكبير، مما جعلها أقرب إلى مباراة العودة التاريخية على الرغم من عدم حماس العديد من الناخبين. 

وفاز الرئيس الأمريكي جو بايدن، بانتخابات الديمقراطيين التمهيدية في ولاية فيرمونت مع بدء ظهور نتائج انتخابات "الثلاثاء الكبير" لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة.

وحقق بايدن فوزًا آخر في انتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية في ولاية آيوا، بعد أن أصدر الحزب الديمقراطي نتائج التصويت.

من جانبه، فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بانتخابات الجمهوريين التمهيدية في ولايتي فرجينيا ونورث كارولينا.

وحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، فاز ترامب بالانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري في فرجينيا وكارولينا الشمالية، وفقًا لتوقعات المقر الرئيسي لمكتب القرار.

قد تؤدي النتائج إلى زيادة الضغط على نيكي هيلي، آخر المنافسين الرئيسيين لترامب، لمغادرة السباق.

وتشهد الولايات المتحدة، يوم "الثلاثاء الكبير"، الذي يعد يومًا مهمًا في الانتخابات الأمريكية، حيث تعقد 16 ولاية، بما في ذلك كاليفورنيا وتكساس وماساتشوستس وفيرجينيا، الانتخابات التمهيدية والتجمعية.

ومن المتوقع أن يرسخ موقع ترامب بصفته المرّح الأوفر حظا لانتزاع بطاقة الترشح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقرّرة في نوفمبر.

بايدن انتخابات الديمقراطيين فيرمونت الثلاثاء الكبير الأمريكي جو بايدن الانتخابات التمهيدية الرئاسية الانتخابات التمهيدية الحزب الجمهوري

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