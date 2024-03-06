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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أبناء البحر الأحمر يتألقون في بطولة الجمهورية لتنس الطاولة بالسويس

صورة موضوعية
صورة موضوعية

شارك أبناء البحر الأحمر بفخر وحماس في بطولة الجمهورية لتنس الطاولة التي أُقيمت في الصالة المغطاة بالسويس. وتأتي هذه المشاركة ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الرياضة وتطوير المواهب الشابة في المنطقة.

 

تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، شهدت البطولة مشاركة لاعبين من المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في فئة تحت 17 سنة.

وقد تألق لاعبو البحر الأحمر بأداء قوي، حيث فاز اللاعبان كارن حربي وحبيبه طاهر في إحدى المباريات، وخسروا في مباراة أخرى. ومن جهة أخرى، حقق اللاعب مينا بطرس فوزًا في اثنتين من المباريات، ما أهله للتأهل إلى الدور 128 في فئة تحت 17 سنة.

 

تمت إدارة الفريق بحرفية عالية من قِبل الكابتن علاء نبيل إداري الفريق، بينما قام الكابتن إسماعيل محمد بتوجيه اللاعبين وتحفيزهم كمدرب للفريق.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المشاركة تعكس التزام البحر الأحمر بتطوير الرياضة ودعم المواهب الشابة في الإسهام في تحقيق النجاحات على الساحة الرياضية الوطنية.

البحر الأحمر الغردقة اخبار محافظة البحر الاحمر أشرف صبحى وزير الشباب

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