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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة مرسى علم يلتقي أصحاب المحلات لمناقشة تخفيض الأسعار في رمضان

صورة موضوعية
صورة موضوعية

عُقد  اليوم اجتماع برئاسة اللواء حازم خليل، رئيس مدينة مرسى علم، مع عدد من أصحاب المحلات التجارية بالمدينة، بحضور ضياء سليم، سكرتير المدينة، ووليد زكي، مدير التخطيط، ومحمد حامد، مدير البيئة بالوحدة المحلية، ومديري إدارة التموين وإدارة التضامن بالمدينة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مبادرة لتخفيض بعض الأسعار خلال شهر رمضان المبارك، الذي يتزامن مع الصوم الكبير للأخوة الأقباط.

وشدد خليل، خلال الاجتماع، على أهمية اهتمام أصحاب المحلات التجارية بالمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم في جميع أنواع الخدمات.

 

 كما أكد أن الوحدة المحلية تواصل جهودها في وضع آليات جادة لخدمة المواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل جهودًا غير مسبوقة لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية لضمان لهم حياة كريمة.

تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالاهتمام بخدمة المواطنين بمدن المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم لهم، وخاصة أهالي جنوب البحر الأحمر.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع يعكس الحرص البالغ من السلطات المحلية على تخفيف العبء المالي عن المواطنين خلال شهر رمضان، وتوفير أسعار ميسرة للسلع الأساسية.

البحر الأحمر الغردقة اخبار محافظة البحر الاحمر مرسى علم

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