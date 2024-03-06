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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"عمليات البحر الأحمر": فصل التيار الكهربائي لأعمال الصيانة في عدة مناطق بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر اليوم الأربعاء عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق متفرقة، استكمالًا لأعمال صيانة المحولات التي بدأت منذ الأمس في عدة مناطق بالغردقة.

 

وأوضح المركز أن المناطق التي سيتم فصل التيار عنها تشمل منطقة "أبو نواس - نادي شدوان - دار الصفوة - تقسيم عرابيا - 1440 وحدة - كينج توت" بمدينة الغردقة.

 

وأشار المركز إلى أن فصل التيار سيكون من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا لإجراء الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

 

وأكد مصدر في قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر أن هذا الإجراء يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية المعتادة لضمان استمرارية توفير الكهرباء وتجنب أي انقطاع مفاجئ في التيار الكهربائي. يقوم فرق الصيانة بأعمال الصيانة الدورية للمحولات ويتم إصدار بيانات منتظمة بالمناطق التي سيتم فيها فصل التيار عنها لمزيد من التنسيق والتحضير المسبق للمواطنين.

البحر الأحمر الغردقة اخبار محافظة البحر الاحمر مركز عمليات محافظة البحر الأحمر

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