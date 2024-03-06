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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد موقع إنشاء محطة تموين وقود بجوار موقف سيارات مدينة بنها

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بزيارة تفقدية لموقع إنشاء محطة تموين وقود جديدة للسيارات بجوار موقف سيارات مدينة بنها، حيث تبلغ مساحة المحطة 2500م2 وبلغت نسبة التنفيذ 35% وتتبع شركة غازتك وستقدم خدمات ( السولار والبنزين والغاز) بالإضافة إلي الخدمات الإضافية كمركز للصيانة وتغيير الزيوت وماركت لبيع المنتجات والسلع الغذائية.


وتفقد المحافظ سير العمل في إنشاء المحطة، مؤكداً  سرعة إنجازها وافتتاحها أمام المواطنين لتقديم خدماتها حيث استمع المحافظ لشرح من المهندسين المشرفين على المشروع حول مراحل إنشاء المحطة والخدمات التي ستقدمها مؤكدا أهمية إنشاء محطات تموين وقود جديدة لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير خدماتها بأعلى جودة.


وناقش المحافظ مع المسؤولين إمكانية إنشاء محطات تموين وقود جديدة في باقي مدن وأحياء محافظة القليوبية مشيرا إلى أنه بعد افتتاح تلك المحطة ستساهم بشكل كبير في توفير خدمات تموين الوقود للمواطنين بشكل ميسر وتقليل الازدحام على محطات الوقود الأخرى وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وتنمية الاقتصاد المحلي في مدينة بنها.


ومن المتوقع أن يتم افتتاح محطة تموين الوقود الجديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة وستساهم هذه المحطة في توفير خدماتها لأهالي مدينة بنها والمدن المجاورة.


ومن الجدير بالذكر انه تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة غازتك فى شهر نوفمبر الماضي وياتي هذا الإتفاق فى إطار مواكبة محافظة القليوبية للتوسع في إستخدامات الغاز الطبيعي كوقود للسيارات بديلاً للبنزين والسولار، والذي  يسهُم في تنفيذ خطط الدولة للحفاظ على البيئة وكذلك ترشيد الطاقة وتحقيق الإستفادة الإقتصادية المُثلىٰ من الثروات الطبيعية لمصر، وتوفير العملة الأجنبية نتيجة لتقليل إستيراد منتجات الوقود السائل، بالإضافة إلى سعره المنخفض الذي يتناسب مع إمكانات المواطن البسيط.

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