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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جامعة بنها ضمن جامعات الفئة الأولى بتصنيف سيماجو الإسباني 2024

تصنيف جامعة بنها
تصنيف جامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن الجامعة صنفت بتصنيف سيماجو الأسباني لعام 2024 ضمن جامعات الفئة الأولى Q1 بالمؤشر الإجمالي Overall، فقد جاءت بالمركز 3917 عالميا، وبالمركز 11 على مستوى الجامعات المصرية، والمركز 17 على مستوى المؤسسات الأكاديمية والبحثية بمصر.  


وأوضح الجيزاوي أن تصنيف SCImago يصنف المؤسسات الأكاديمية والبحثية من خلال مؤشر مركب يجمع بين أداء البحث ومخرجات الابتكار والتأثير المجتمعي المقاس من خلال ظهورها على شبكة الإنترنت، كما يشير تصنيف البحث إلى حجم وتأثير وجودة مخرجات البحث للمؤسسة. ويُحسب ترتيب الابتكار بناءً على عدد طلبات براءات الاختراع الخاصة بالمؤسسة والاستشهادات التي يتلقاها ناتجها البحثي من البراءات. أخيرًا، يعتمد الترتيب المجتمعي على عدد صفحات موقع المؤسسة على الويب وعدد الروابط والإشارات من شبكات التواصل الاجتماعي.


جدير بالذكر أن تصنيف سيماجو يستخدم معايير موضوعية ويعتمد في تقاريره على قواعد بيانات اسكوبس لدار النشر العالمية السفير كان الوزن النسبي للمؤشرات الرئيسية هي كالتالي، الأداء البحثي ويمثل 50٪ والابتكار ويمثل 30٪ والتأثير المجتمعي ويمثل 20٪ من الوزن النسبي للتصنيف ويشترط ان تنشر المؤسسة ما لا يقل عن 100 بحث يصنف بقواعد بيانات اسكوبس في عام التقييم.

جامعة بنها رئيس جامعة بنها تصنيف سيماجو الإسباني مخرجات الابتكار قواعد بيانات اسكوبس

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