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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم محاكمة المتهمين بإنهاء حياة سيدة بالقليوبية

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة الخامسة، اليوم محاكمة اتهام ربة منزل وحداد بقتل سيدة بعد استدراجها، بدائرة مركز شرطة قليوب ، بعد تاجيلها للاستعداد والمرافعة مع استمرار حبس المتهمي.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7905 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 662 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "نورة م ع"، 39 سنة، ربة منزل، و"كامل ع ك"، 19 سنة، حداد، ومتهمة ثالثة "حدث"، لأنهم قتلوا عمداً المجني عليها "ن ع ح م"، مع سبق الإصرار والترصد.
وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجناية بجنحة السرقة المؤثمة بالمادة 316 مكرر ثالثا، المنقولات والمبلغ المالي المبينين وصفا وقدرا بالأوراق المملوكين للمجني عليها حال كون المتهمين حائزين ومحرزين الأسلحة بيضاء تالية.
واختتم أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية أدوات - قطعة من القماش ممزوجة بالمياه، حبال - مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص على النحو المبين بالأوراق.

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