المشدد 5 سنوات للمتهم بسرقة شخص تحت تهديد السلاح في قليوب

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لسائق، لاتهامه وآخرين مجهولين بسرقة شخص بالإكراه وتحت تهديد السلاح على الطريق الدائرى دائرة مركز شرطة قليوب.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9283 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 2446 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "محمد.ع.ن"، 24 سنة، سائق، مقيم قلما دائرة مركز شرطة قليوب، سرق وآخرين مجهولين المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه محمد شعبان علام سعداوى وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم استوقف المجنى عليه، وطلب منه معرفة الوقت وما أن ظفر به حتى أشهر سلاحاً أبيضاً "سكين" فى وجهه مهدداً إياه به، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وسرقة المنقولات آنفة البيان وكان ذلك ليلاً بالطريق العام على النحو المبين بالتحقيقات

واستطرد أمر الإحالة أن المتهم أحرز سلاحاً أبيضاً دون مسوغ من القانون.