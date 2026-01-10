قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسن الخاتمة| وفاة طالب ساجدا خلال الصلاة مع والده بقليوب.. وأصدقائه: كيف ننعيك.. وهذا المشهد يكفيك؟!
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم السبت 10 يناير 2026
مدبولي: الاستثمار في المنظومة الصحية والارتقاء بها لم يعد هدفا خدميا
واشنطن بوست تكشف خطة لهروب مادورو بوساطة الفاتيكان وعرض لجوء روسي
الجيش السوري يعلن وقف جميع العمليات العسكرية داخل حي الشيخ مقصود بحلب
تشكيل الأهلي لـ مواجهة فاركو في كأس عاصمة مصر
نتائج الإعادة في انتخابات النواب.. فوز مجدي سعداوي وحازم فاروق بالدائرة الرابعة بمركز أبو قرقاص بالمنيا
يناير وعيد الشرطة هذا الشهر.. جدول الإجازات الرسمية 2026 كاملًا
نتائج الإعادة في انتخابات النواب.. فوز على سماح ومجدي الطويل بالدائرة الثانية عشر بمركز منشأة القناطر بالجيزة
ختام الماراثون الانتخابي.. حصص الأحزاب بعد إعلان نتائج آخر جولات الإعادة بمجلس النواب 2025
قبل موقعة كوت ديفوار.. أرقام حسام حسن مع الفراعنة تشعل الآمال
مدبولي: الاستثمار في المنظومة الصحية والارتقاء بها لم يعد هدفا خدميا

كتب محمود مطاوع

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في ختام جولته الميدانية لتفقد أعمال إنشاء ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية بمحافظتي القاهرة والجيزة، إلى مستشفى بولاق الدكرور العام، وذلك لتفقد الأعمال النهائية بالمشروع.

ورافق رئيس الوزراء، الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، واللواء على عبد النعيم، مدير إدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، وعدد من قيادات ومسئولي وزارة الصحة والسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن جولة اليوم هدفت إلى المتابعة الدقيقة للتطوير الشامل الذي تشهده المنظومة الصحية التي تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الإنسان وضمان حياة كريمة للمواطنين.

وأشار إلى أن هذه الجولة تعكس التزام الحكومة بمتابعة جودة الخدمات الطبية المقدمة ميدانياً، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتسريع وتيرة تطوير المنشآت الصحية والاهتمام بتدريب وتطوير أداء الأطقم الطبية.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الاستثمار في المنظومة الصحية والارتقاء بها لم يعد مجرد هدف خدمي، بل هو "أولوية" تتصدر أجندة الحكومة في المرحلة الحالية.

وشدد على أن الدولة المصرية، بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية، تتبنى استراتيجية شاملة تهدف إلى إصلاح هيكلي للمنظومة الصحية المصرية بما يضمن استدامتها وكفاءتها، وتهيئة البيئة المناسبة لتقديم خدمة تليق بتطلعات الشعب المصري.

منت جانبه أشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن الدولة تتبنى استراتيجية متكاملة تدمج بين التوسع في مبادرات الصحة العامة وتسريع التحول الرقمي بالمنشآت الطبية.

وأكد أن الاستثمار في الكوادر البشرية وتطوير البنية التحتية هما الركيزتان الأساسيتان لضمان استدامة النظام الصحي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأشار المهندس عادل النجار إلى أن محافظة الجيزة تُسخر كافة إمكانياتها لتنفيذ هذا المشروع الذي سيمثل طفرة في ملف الصحة لمنطقة بولاق الدكرور والمناطق المحيطة بها؛ حيث نتابع يومياً معدلات التنفيذ لضمان الالتزام بالجدول الزمني، بالتوازي مع مخطط متكامل لتطوير المحاور والطرق المحيطة بالمستشفى لضمان سهولة وصول سيارات الإسعاف وحركة المواطنين، مُضيفاً: هدفنا هو تحويل هذه المنطقة إلى نموذج في جودة الخدمات اللوجستية والطبية، بما يتماشى مع النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها المحافظة حالياً.

وأوضح الدكتور، خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، مكونات مشروع مستشفى بولاق الدكرور العام.

وأشار إلى أن مستشفى بولاق الدكرور يمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات الصحية بالجيزة بقيمة إجمالية تخطت مليار و200 مليون جنيه، مؤكداً أن نسبة التنفيذ الفعلي بالمشروع بلغت 97% مع توقع الانتهاء خلال هذا الشهر.

وقال إن إجمالي مسطح الموقع العام للمشروع 16.5 ألف متر مربع، وأن المشروع مقام على مساحة بنائية إجمالية أكثر من 34.9 ألف متر مربع، ويضم المبني الرئيسي بمساحة إجمالية أكثر من 25.4 ألف متر مربع، ومبني العيادات الخارجية على مساحة إجمالية 4.4 ألف متر مربع، بالإضافة إلى الشيلدرات وأبراج التبريد، ومبني خزان الحريق، ومبني محطة كهرباء والمحولات، وخزانات مياه، وخزانات الوقود، والمسجد.

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن المستشفي يخدم ما يقارب ثلاثة ملايين مواطن، ومن ثم هناك اهتمام بإدارتها على أعلى مستوى.

وشاهد رئيس الوزراء ومرافقوه، عرضاً مصوراً لمراحل المستشفي قبل وبعد تطويره.

في غضون ذلك، أشار الدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، إلى أن المستشفى تبلغ سعته السريرية 228 سريرًا بدون حساب العيادات الخارجية، منها 115 سرير إقامة داخلية، وعدد 94 سرير رعاية مركزة، و19 سرير حضانة أطفال مبتسرين، إلى جانب 8 غرف عمليات مجهزة، و22 ماكينة غسيل كلوي، و18 عيادة خارجية تغطي مختلف التخصصات، مع توفير خدمات الرنين المغناطيسي والقسطرة القلبية ضمن منظومة تشخيصية وعلاجية متكاملة.

وخلال تفقد رئيس الوزراء ومرافقيه لمكونات المستشفي، أشار الدكتور شريف مصطفى، إلى أن المبنى الرئيسي يضم منظومة طبية متكاملة ويتكون من دور أرضي وستة أدوار علوية؛ حيث يشمل الدور الأرضي الخدمات اللوجستية والتعقيم، والدور الأول العلوي لخدمات الطوارئ والأشعة والمعامل وبنك الدم، والدور الثاني العلوي لوحدات الغسيل الكلوي والمناظير والعلاج الطبيعي.

كما خُصص الدور الثالث العلوي لعلاج الحروق، والدور الرابع العلوي لمركز طب وجراحة القلب والقسطرة، والدور الخامس العلوي لقسم النساء والتوليد والعناية المركزة للأطفال وحضانات المبتسرين، وصولاً للدور السادس العلوي الذي يضم مجمع العمليات المتخصصة (جراحة عامة، رمد، وقلب مفتوح) مدعوماً بوحدات الرعاية المركزة، بما يضمن تقديم كافة الخدمات الجراحية والحرجة في صرح طبي واحد.

وفي ختام التفقد، وجه رئيس الوزراء بأهمية تكثيف العمل خلال الفترة المقبلة، للانتهاء من الأعمال المُتبقية بأعلى معايير الجودة وتشغيل المستشفي وبأقصى طاقة استيعابية قبل حلول شهر رمضان المعظم، وتذليل كافة العقبات لضمان أن يكون هذا الصرح الطبي نموذجاً يُحتذى به في كفاءة الأداء وجودة الرعاية، مؤكداً أن معيار النجاح الحقيقي هو جودة الخدمة التي سيلمسها المواطن على الأرض.

وحرص رئيس الوزراء على التقاط صورة تذكارية مع منفذي مشروع مستشفي بولاق الدكرور العام والعاملين بالمستشفي.

