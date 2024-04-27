رئيس بوركينا فاسو يهاجم كوت ديفوار: علينا التوقف عن النفاق

أكد قائد بوركينا فاسو إبراهيم تراوري أن معظم الدول المجاورة، بدأنا نفهم بعضنا البعض، ولكن على جانب كوت ديفوار، لا يزال، هناك تطوير يتعين القيام به.

وأشار قائد بوركينا فاسو في مقابلة مع التلفزيون الوطني RTB، أن جميع مثيري زعزعة الاستقرار في بوركينا فاسو موجودون في كوت ديفوار، وهم لا يختبئون؛ تحدث الضباط الإيفواريون بشكل سيئ عن بوركينا فاسو في مرحلة ما، علينا أن نوقف النفاق، علينا أن نقول الحقيقة: هناك مشكلة.

وأكد رئيس بوركينا فاسو أن التواصل مع رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا "انقطع".

وتابع تراوري: "في البداية، تحدثنا مع الرئيس الحسن واتارا قليلاً عبر الهاتف، وأرسل لي مبعوثين، لا نعرف ماذا حدث، وإلا كان هناك اتصال، لكنه انقطع، ومع الأشخاص الذين بدأوا بالمغادرة هناك، أولئك الذين نبحث عنهم، لم يكن هناك تعاون".

وفي 19 أبريل 2024، التقى وزيرا دفاع بوركينا فاسو وكوت ديفوار، الجنرال قاسم كوليبالي وتيني بيراهيما واتارا، على الحدود بين البلدين، متمنين "بداية جديدة" في علاقاتهما.

ولعدة أشهر، شهدت العلاقات بين ساحل العاج وبوركينا فاسو - التي يقودها نظام عسكري ناتج عن انقلابين في عام 2022 وتواجه أعمال عنف من الجماعات الجهادية - حوادث تتخللها الأحداث. وفي نهاية مارس، أُلقي القبض على جندي من بوركينا فاسو ونائب مدني بالجيش في شمال كوت ديفوار.

وفي 19 سبتمبر 2023، ألقي القبض على اثنين من رجال الدرك الإيفواريين في أراضي بوركينا فاسو، أثناء تواجدهم في موقع غير قانوني للتنقيب عن الذهب.