بسبب الميراث.. الإعدام شنقا للمتهمين بقـ تل نجل عمهم بالقناطر الخيرية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية ، الدائرة الأولى، بالإعدام شنقا لـ 3 أشقاء، وكذلك السجن المشدد لمدة 5 سنوات لـ 3 متهمين آخرين، وبراءة المتهم السابع، لاتهامهم بقـ تل نجل عمهم بسبب خلافات الإرث والشروع فى قتل 3 آخرين وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتى الجمهورية وإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهم جراء ما اقترفوه.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 32602 لسنة 2022 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 3866 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "رجب ع س"، 30 عاما، فلاح، و"محمود ع س"، 44 سنة، فلاح وموظف بشركة الصوامع بشبرا الخيمة، و"هانى ع س"، 35 سنة، فنى غاز، و"محمد ع س"، 36 سنة، سائق توكتوك، و"أيمن م ع"، 25 عاما - عامل مطابع الشروق بالعبور، و"سيد ع س"، 36 عاما، و"عبد النبى س ع"، 68 سنة، وجميعهم مقيمون شلقان دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، أن المتهمين من الأول حتى الخامس، قـ تلوا عمدًا المجنى عليه حسن كمال على رفعت مع سبق الإصرار.