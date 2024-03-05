عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب الميراث.. الإعدام شنقا للمتهمين بقـ تل نجل عمهم بالقناطر الخيرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية ، الدائرة الأولى، بالإعدام شنقا لـ 3 أشقاء، وكذلك السجن المشدد لمدة 5 سنوات لـ 3 متهمين آخرين، وبراءة المتهم السابع، لاتهامهم بقـ تل نجل عمهم بسبب خلافات الإرث والشروع فى قتل 3 آخرين وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتى الجمهورية وإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهم جراء ما اقترفوه.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 32602 لسنة 2022 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 3866 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "رجب ع س"، 30 عاما، فلاح، و"محمود ع س"، 44 سنة، فلاح وموظف بشركة الصوامع بشبرا الخيمة، و"هانى ع س"، 35 سنة، فنى غاز، و"محمد ع س"، 36 سنة، سائق توكتوك، و"أيمن م ع"، 25 عاما - عامل مطابع الشروق بالعبور، و"سيد ع س"، 36 عاما، و"عبد النبى س ع"، 68 سنة، وجميعهم مقيمون شلقان دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، أن المتهمين من الأول حتى الخامس، قـ تلوا عمدًا المجنى عليه حسن كمال على رفعت مع سبق الإصرار.

محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية شبرا الخيمة بالقليوبية القليوبية محكمة جنايات شبرا الخيمة جنايات شبرا الخيمة شبرا الخيمة محكمة جنايات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تليفونك مش مهنج.. توقف عمل فيسبوك في مصر لهذا السبب

خالف التوقعات.. مفاجأة مدوية في سعر الذهب عيار 21 اليوم

نصيحة عاجلة من خبراء أمن المعلومات بعد تعرض فيسبوك لعطل مفاجئ

مفاجآت صادمة في عطل فيسبوك وإنستجرام.. 30% لن يستطيعوا استعادة الحسابات

خدمات فودافون رجعت .. وتعويض العملاء خلال 24 ساعة

تحول مفاجيء .. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

أحمد حسن يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

نهائي كأس مصر| شيكابالا يوجه رسالة لفريقه بسبب إمام عاشور.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

حكم قراءة الإمام بالقراءات المختلفة في الصلوات الجهرية.. دار الإفتاء ترد

تأجيل محاكمة المتهمين باستعراض القوة والعنف بقليوب

تأجيل محاكمة المتهمين بقـ.تل سيدة في قليوب لجلسة الغد

المشدد 5 سنوات للمتهم بسرقة شخص تحت تهديد السلاح في قليوب

تعدى عليها بالحزام.. إحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة زوجته بالقليوبية للمفتى

ترشيحاتنا

بلينكن لـ جانتس: على إسرائيل التحرك لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة

صدمة| بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة رمضان صبحي

خاص| علوم البحار: فرص تدريب وورش على مستوى عالمي لطلاب الجامعات

جراحة ناجحة لدبابة الأهلي في النمسا

لماذا قام لاعبو الزمالك بعمل ممر شرفي لشيكابالا وسامسون؟| تفاصيل

أسعار شقق جنة في الطرح الجديد من الإسكان والأقساط وطريقة السداد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حاجة واحدة هتصلح الجسم والبشرة والشعر.. اكتشفها

بشرى للمواطنين.. تراجع أسعار الزيت والسمن بالأسواق

فى ندوة "صدى البلد" .. محمد رحيم يتراجع عن قرار الإعتزال لهذا السبب |فيديو

افتكرتها مراتي.. ردود أفعال غريبة بعد عطل فيسبوك

فيديو

بمقدم 28 ألف جنيه.. طرح شقق بالتقسيط على 30 سنة

ملامح تطوير نظام الثانوية العامة الجديد.. فيديو

إجازة للطلاب في شهر رمضان

مسلسلات رمضان 2024| أحمد العوضي يروج للأغنية الرسمية لمسلسل "حق عرب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ