أخبار الوادي الجديد| انتظام فتح لجان انتخابات مجلس النواب في موعدها.. واجتماع لمتابعة سير العملية الانتخابية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد:

انتظام فتح لجان انتخابات مجلس النواب في موعدها بكافة مراكز المحافظة

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انتظام فتح لجان انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ في تمام التاسعة من صباح اليوم الأول بجميع اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة البالغ عددها لجنتين عامتين و ٦٠ لجنةً فرعية، وسط إجراءات تأمينية وتنظيمية؛ لتوفير بيئة آمنة وميسرة تمكن الناخبين من أداء واجبهم بسهولة ويسر.

وشدّد المحافظ على متابعة سير اللجان على مدار الساعة وتذليل أي عقبات تواجه السادة القائمين على العملية الانتخابية والناخبين، و التنسيق بين غرف العمليات المركزية والفرعية بالمراكز، وتوفير كافة التجهيزات اللوجيستية داخل وخارج مقار اللجان، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين و مندوبيهم باللجان؛ لضمان الالتزام بضوابط النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.



نائب محافظ الوادي الجديد تشارك باجتماع متابعة سير العملية الانتخابية

شاركت السيدة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة،باجتماع متابعة سير العملية الانتخابية الذي عقدته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد محمد شعراوي المستشار العسكري للمحافظة، وأعضاء الغرفة.

وتم استعراض سير اللجان الانتخابية خلال الساعات الأولى من فتح اللجان، والاطمئنان على عدم وجود أي شكاوى أو معوقات تم رصدها، والتأكيد على المتابعة المستمرة للجان وتيسير أداء الناخبين لواجبهم الدستوري.

وأشارت نائب المحافظ إلى توفير كافة الاحتياجات اللازمة بمقار اللجان واستراحات السادة القضاة والقائمين على العملية الانتخابية، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، لافتةً إلى انعقاد غرفة العمليات على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي بلاغات وتذليل كافة المعوقات التى يتم رصدها.

صحة الوادى الجديد: نشر فرق التأمين الطبى بنطاق لجان انتخابات النواب

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، عن نشر فرق التأمين الطبي بجميع مراكز المحافظة الخمسة، بالتزامن مع بدء العملية الانتخابية للجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك لضمان توفير التغطية الطبية الكاملة داخل اللجان الانتخابية ومحيطها، بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتحت إشراف الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

رفع درجة الجاهزية بجميع المستشفيات

وشملت الاستعدادات رفع درجة الجاهزية بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، وتجهيز فرق طبية ثابتة ومتحركة موزعة وفق خطة مسبقة لتأمين اللجان الانتخابية، مع التأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الحيوية.

كما تم تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بمديرية الصحة وربطها إلكترونيًا بغرف العمليات الفرعية بالإدارات الصحية والمستشفيات لمتابعة الموقف الصحي أولًا بأول، وتلقي البلاغات والتعامل الفوري مع أي طارئ خلال أيام التصويت.

نشر الفرق الطبية فى محيط اللجان الانتخابية

وتشارك إلى جانب فرق التأمين الطبي فرق المبادرات الرئاسية ضمن خطة متكاملة لدعم العملية الانتخابية، حيث تقدم هذه الفرق التوعية الصحية للمواطنين في محيط اللجان، إلى جانب نشر رسائل التثقيف الصحي والتأكيد على أهمية المبادرات القومية في تعزيز الصحة العامة.

وأكد الدكتور شريف صبحي أن مديرية الصحة تتابع ميدانيًا سير العمل بجميع مراكز المحافظة الخمسة، موجهًا بضرورة التواصل اولا بأول من داخل اللجان وعلى مدار اليوم الانتخابي، لضمان أعلى مستوى من التنظيم والتنسيق بين فرق العمل.

واختتم وكيل الوزارة تصريحه بالتأكيد على أن غرفة عمليات المديرية ستظل في حالة انعقاد دائم حتى الانتهاء من العملية الانتخابية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصًا على سلامة المواطنين ودعم سير العملية الانتخابية بكفاءة وأمان.

طوابير الناخبين تتزايد أمام لجان انتخابات مجلس النواب بالوادى الجديد

تزايد إقبال المواطنين على لجان انتخابات مجلس النواب 2025 بالوادي الجديد الانتخابية مع قرب حلول منتصف أول يوم الانتخابات، وذلك بصورة ملحوظة في جميع اللجان بدائرتى المحافظة وخاصة من الشباب والسيدات وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة وتم تركيب بوابات إلكترونية للكشف عن المعادن والمتفجرات.

وتبلغ الكتلة التصويتية بهما 194 ألفا و870 ناخبًا وناخبةً، موزعين على لجنتين عامتين و60 لجنة فرعية بواقع 23 لجنة فى الداخلة و19 لجنة فى الخارجة و7 لجان فى الفرافرة و7 لجان فى مركز بلاط و4 لجان فى مركز باريس.

ومن جانبه تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظ، جاهزية لجان انتخابات مجلس النواب بالمراكز، وذلك للتأكد من استعدادات المراكز لاستقبال الناخبين والإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري بنظام و سهولة.

وشدّد المحافظ على التنسيق بين كافة غرف العمليات المركزية والفرعية بالمراكز، لمتابعة سير العملية الانتخابية والتدخل الفوري حال وجود أي معوقات، مؤكدًا توفير كافة التجهيزات داخل وخارج مقار اللجان، من مصادر كهرباء بديلة، وخدمات لكبار السن وذوي الهمم، ووسائل انتقال للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية بالمناطق النائية.