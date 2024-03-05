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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المؤبد للمتهم بدهس سائق أسفل عجلات سيارته بالقناطر الخيرية في القليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، بالسجن المؤبد لسائق سيارة نقل لاتهامه بقتل سائق سيارة وذلك عقب اصطدامه بالسيارة قيادته ودهسه أسفل إطاراتها قاصدا إزهاق روحه، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 22358 لسنة 2023 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 2061 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، باتهام "محمد أ إ"، 35 سنة - سائق ، لأنه في يوم 38 / 8 / 2022، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية ، قتل عمدا بغير سبق الإصرار ولا ترصد، المجني عليه "عصام لطفي إسكندر قدوس" بأن اصطدم به بالسيارة قيادته فتوقع حدوث وفاته ورحب بها ودهسه أسفل إطاراتها قاصدا إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

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