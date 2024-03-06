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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

القومى لحقوق الإنسان يعيد تشكل لجنة تحكيم الدراما الرمضانية.. تفاصيل

صدى البلد

أصدرت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، قرارًا بإعادة تشكيل لجنة تحكيم الدراما الرمضانية - المنبثقة عن لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس برئاسة سميرة لوقا.


ويصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقييما للأعمال الدرامية الرمضانية المتميزة فنياً والتي تناقش قضايا لصيقة الصلة بحقوق الإنسان، حيث تقوم الجنة المتخصصة باختيار أفضل الأعمال التي عُرضت خلال الشهر الكريم، والتي تحوى في سياقها الدرامي قيماً ومبادئ تُساهم في رفع الوعي بمبادئ حقوق الإنسان.


وأكدت السفيرة مشيرة  خطاب، أن نشاط لجنة الدراما من أهم أنشطة  خطة عمل المجلس، فى إطار استخدام الدراما لنشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال التوعية،  لما لها من بعد ثقافي ولما للدراما  المصرية من أهمية  ، فهي القوى الناعمة لمصر في ظل عالم السموات المفتوحة.

 تاريخ لجنة الدراما بالمجلس


وذكر السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس  تاريخ لجنة الدراما بالمجلس ومراحل عملها منذ عام 2011 حتى الوقت الحالى ، مشيرًا إلى أنه  لابد من استخدام معايير حقوق الإنسان أثناء مشاهدة الأعمال الدرامية.


وأشار السفير فهي فايد، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك زخما كبيرا من المسلسلات الرمضانية هذا العام بمواضيع وأفكار مختلفة من المؤكد سيكون لها تأثير في المجتمع لذا ستكون مهمة لجنة تحكيم الدراما الرمضانية شاقة ومهمة.


وأضاف عزت إبراهيم، عضو المجلس وعضو لجنة الحقوق الثقافية، أنه لابد من وجود تقرير سنوي للدراما المصرية وأيضا تكوين فريق لعمل مرصد دائم للدراما المصرية طوال العام .


فيما أكدت سميرة لوقا، رئيس لجنة الحقوق الثقافية وعضو المجلس إلى ضرورة الاهتمام والتدقيق بمشاهدة الأعمال هذا العام وذلك استكملا لعمل اللجنة في الأعوام السابقة كما رحبت بأعضاء لجنة الدراما خلال عام 2024 .


وتضم اللجنة كلا من: الناقد الفني  طارق الشناوي ، والأب  بطرس دنيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما،  والإعلامي  عمرو خفاجي، والناقد الأدبي  سيد محمود  ، والناقد الفني أندرو محسن ، والكاتبة الصحفية  أمينة خيرى ، و الكاتبة الصحفية  داليا شمس، وسيتم توزيع جوائز المسلسلات الفائزة في حفل يقيمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بعد نهاية شهر رمضان.

 

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