صندوق أسر الشهداء وضحايا ومصابي العمليات .. دور وطني برعاية الرئيس السيسي

تحتفل مصر والقوات المسلحة في الـ 9 من مارس من كل عام بـ "يوم الشهيد"، والذي يوافق ذكرى استشهاد الجنرال الذهبي الفريق أول عبدالمنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف.

ويعتبر الفريق عبدالمنعم رياض واحدا من أشهر العسكريين العرب في النصف الثاني من القرن العشرين، حيث شارك في الحرب العالمية الثانية بين عامي 1941 و1942، وشارك في حرب فلسطين عام 1948، والعدوان الثلاثي عام 1956، وحرب 1967 كما أشرف على الخطة المصرية لتدمير خط بارليف خلال حرب الاستنزاف.

صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم

وتولى الدولة المصرية اهتماما بالغا لأسر الشهداء وبشكل مستدام بشتى الطرق من خلال إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم والذى يتبع رئاسة مجلس الوزراء.

ونظرا لأهمية الدور الذي يقوم به الصندوق فهو يحظى بالإشراف المباشر والمتابعة الدورية من رئيس الجمهورية، ويتم عرض جميع أعمال وأنشطة الصندوق عليه بصفة مستمرة.

وتسري أحكام قانون إنشاء الصندوق على الشهداء ومن في حكمهم وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسُرهم المتمتعين بالجنسية المصرية ممن استشهدوا أو فقدوا حياتهم أو تم فقدهم أو أُصيبوا بعد العمل بدستور 2014.

وحدد القانون المستفيدين من الصندوق من أسُر الشهداء والضحايا والمفقودين وهم: "الوالد – الوالدة –الأرملة / الأرمل -الأبناء" والمُصاب بشخصه، ويصدر قرار باعتبارهم كذلك من وزير الدفاع للتابعين لوزارة الدفاع – وزير الداخلية للتابعين لوزارة الداخلية ورئيس مجلس الوزراء للضحايا والمصابين المدنيين.

وصدق رئيس الجمهورية بضم الشهداء والمصابين من القوات المسلحة والشرطة إلى الصندوق قبل بدء العمل بالدستور اعتبارا من 25 يناير 2011، كما صدق بتاريخ 28/8/2023 على ضم شهداء ومصابي جمهورية مصر العربية في الحروب السابقة من ضباط وأفراد القوات المسلحة:

"حرب 1948 – حرب 1956 - حرب اليمن - حرب 1967- حرب الاستنزاف – حرب 1973" ؛ وشهداء ومصابي العمليات الإرهابية قبل أحداث 25 يناير 2011 من ضباط وأفراد الشرطة المدنية على أن يشمل شهداء ومصابي معركة الإسماعيلية بتاريخ 25/ 1/ 1952 ضد الاحتلال الإنجليزي والمدنيين العاملين بحائط صد الصواريخ والقواعد العسكرية والمطارات الحربية أثناء حرب الاستنزاف على أن يتم الضم بالآلية المنصوص عليها في قانون إنشاء الصندوق.

مجالات عمل الصندوق

وتتنوع مجالات عمل الصندوق الخدمية بالتنسيق مع الوزارات المختلفة والأجهزة المعنية بالدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، كما أسس الصندوق مبدأ الشراكة والتعاون مع كافة المؤسسات العامة والخاصة، بهدف توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة بإصدار القرارات الوزارية وتوقيع البروتوكولات مع الصندوق لتقديم الخدمات المختلفة بواسطة بطاقات التكريم سارية المفعول الصادرة من الصندوق للمستفيدين من وزارات (الدفاع-الداخلية-التضامن).

وتشمل خدمات الصندوق:

في مجال التعليم قبل الجامعي:

التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إعفاء أبناء شهداء وضحايا ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية والمصابين بعجز كلي من كافة المصروفات بالمدارس الحكومية بجميع أنواعها، ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات والمصابين بعجز جزئي بنسبة 50%.

كما يتم استثناء أبناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من شرط الكثافة المقررة عند الالتحاق أو التحويل للمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات والمدارس الرسمية الدولية والمدارس الخاصة (عربي - لغات) والمدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).

ويتم أيضا إعفاء أبناء شهداء وضحايا ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية والمصابين بعجز كلي بالمدارس الخاصة (عربي – لغات) والمدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية من كافة المصروفات والمصابين بعجز جزئي بنسبة 50%.

وكذلك إعفاء أبناء شهداء وضحايا ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية والمصابين بعجز كلي في المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) بنسبة (50%) والمصابين بعجز جزئي بنسبة (25%) من إجمالي المصروفات الدراسية بكافة أنواعها.

وتستثنى الأرامل من قواعد الندب والنقل بحيث يتم إلحاقهن بالعمل بأقرب مكان لمحل إقامتهن.

وتم إدراج الأرامل وأمهات وأباء وأبناء الشهداء والمصابين ضمن الفئات أصحاب الأولوية في الترشح للبعثات التعليمية والإعارات الخارجية، بعد استيفاء باقي الشروط المقررة بالقانون.

في مجال التعليم الجامعي:

صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات بتوفير الجامعات لمنح دراسية للمستفيدين من الصندوق طبقاً للقانون على أن يترك الأمر لكل جامعة في وضع الضوابط المناسبة لها في ظل الخطابات الواردة من الجهات الرسمية.

في مجال التوظيف:

تم التنسيق مع وزارة العمل والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على منح الوظائف للمستفيدين من الصندوق قانوناً، وذلك من خلال قيام وزارة العمل بإرسال نشرة التوظيف الشهرية إلى الصندوق، ويقوم الصندوق بإرسال النشرة إلى الجهات المعنية؛ وزارات (الدفاع - الداخلية - التضامن الاجتماعي) لترشيح الأسماء المنطبق عليها الشروط.

ويقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتعيين فرد واحد من المستفيدين من أسُر الشهداء والضحايا والمفقودين والمصاب نفسه ممن ينطبق عليهم شروط التعيين في الجهاز الإداري للدولة، وتتم إجراءات التعيين في الجهاز الإداري للدولة عن طريق اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2804) لسنه2017 والقرار رقم (254) لسنة 2019، كما يقوم بمتابعة إجراءات التعيين للمستفيدين من الصندوق.

في مجال الإسكان:

تم التنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وعمل برتوكول يتضمن امتيازات تتمثل في توفير وحدات سكنية للمستفيدين من الصندوق بالتكلفة طبقاً للأسعار المعلنة والاستفادة من الخدمة للمستفيدين من وزارة الدفاع عن طريق صندوق إسكان أفراد القوات المسلحة.

كما يتم الاستفادة من الخدمة للمستفيدين من وزارة الداخلية عن طريق صندوق إسكان وزارة الداخلية، وكذلك الاستفادة من الخدمة للمستفيدين من المدنيين عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي.

في مجال الطيران المدني:

تم التنسيق مع وزارة الطيران المدني على منح إمتيازات للمستفيدين من الصندوق طبقاً للقانون.

كما تقرر منح المستفيدين من الصندوق طبقاً للقانون تخفيضا قدره (15%)على الدرجات المتاحة للرحلات الداخلية فقط، وتقديم خدمات استقبال وتوديع المستفيدين من الصندوق طبقا للقانون عند سفرهم من خلال ميناء القاهرة الجوي.

في مجال الرعاية الصحية:

تم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان على منح خدمات علاجية للمستفيدين من الصندوق، وذلك من خلال علاج الحالات المرضية للمستفيدين من الصندوق طبقاً للقانون بالمستشفيات العامة في المحافظات ومستشفيات وأمانة المراكز الطبية المتخصصة ومستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة والمستشفيات الجامعية والتعليمية على أن تتحمل وزارة الصحة والسكان (المجالس الطبية المتخصصة) تكاليف العلاج بالجهات المنصوص عليها بموجب قرارات علاج على نفقة الدولة وعدم تمتع أي مستفيد من الصندوق بأكثر من تأمين صحي واحد فقط طبقا للبروتوكول الموقع مع وزارة الصحة.

كما تقرر حصول المستفيدين ممن ينطبق عليهم الشروط على الخدمات (بطاقة الخدمات المتكاملة- الأطراف الصناعية- السيارات المجهزة- توقيع الكشف الطبي في حالة الترشح للمجالس النيابية) مع تخصيص مكان لاستقبال المستفيدين من الصندوق طبقاً للقانون.

في مجال الرعاية الاجتماعية:

تقرر تقديم الرعاية الاجتماعية لجميع المستفيدين من الصندوق طبقاً للقانون، وذلك بتلقي الالتماسات والشكاوى وبحثها والعمل على حلها ومساعدتهم بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالدولة.

في مجال السياحة والآثار:

تم التنسيق مع وزارة السياحة والآثار على منح الدخول المجاني للمستفيدين من الصندوق، طبقاً للقانون لجميع المتاحف والمناطق الأثرية التابعة لوزارة السياحة والآثار طبقاً للبروتوكول الموقع مع الوزارة.

في مجال النقل:

تم التنسيق مع وزارة النقل على منح تخفيضات للمستفيدين من الصندوق، وذلك بمنح تخفيض قدره (50%) من أجرة السفر بالدرجات العادية بقطارات السكك الحديدية، وفي حالة رغبة حامل بطاقة التكريم حجز تذكرة بالقطارات المكيفة يتم منح التخفيض المقرر بالدرجات العادية مضافاً إليه فرق التكييف بالكامل.

كما يتم في حالة توجه حامل بطاقة التكريم للسفر بالقطارات دون المرور على شبابيك صرف وحجز التذاكر يتم تحصيل قيمة التذكرة بالتخفيض المقرر، بالإضافة إلى المصاريف الإضافية المقررة بالكامل وفقاً للدرجة.

وتقرر أيضا منح تخفيض قدره (50%) من قيمة اشتراكات الجمهور للسفر على قطارات مترو الأنفاق، طبقاً للأسعار المقررة بقرار مجلس الوزراء.

في مجال الشباب والرياضة:

تم توفير الاشتراك والتجديد المجاني في مراكز الشباب والنوادي والمنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

في مجال الثقافة والفنون:

تم التنسيق مع وزارة الثقافة على منح تخفيضات للمستفيدين من الصندوق طبقا للقانون، والدخول المجاني لقصور وبيوت ومكتبات الهيئة العامة لقصور الثقافة في جميع محافظات الجمهورية، ومنح تخفيض 50% على كافة إصدارات النشر العام للهيئة المصرية للكتاب، ومنح تخفيض قدره 10% على الموسوعات والمجلات الصادرة للهيئة المصرية للكتاب وكذا أعمال الدكتور ثروت عكاشة.

ويحصل أسر الشهداء على كافة الخدمات من خلال بطاقة تأمين مؤمنة تجدد كل 3 سنوات.